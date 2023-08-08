Раміна Есхакзай зізналася, чи готова до нових стосунків після розставання з коханим

Відома блогерка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай після розставання зі своїм бофрендом, адвокатом Євгеном Проніним, заговорила про нові стосунки.

Зараз журналістка має багато проєктів та зосереджена на роботі, однак не виключає, що в її житті може з'явитися нове кохання. Вперше після розриву з колишнім Раміна зізналася, що готова розпочати нові стосунки.

"Я вже знаю більш менш, яку людину я хочу порч з собою, на що мені звертати увагу. Буду дивитися на людину, а не очікування від неї. Але потенційно той, з ким я можу познайомитися, напевно, зараз зайнятий війною. Він або керує процесом, або безпосередньо бере участь у бойових діях. Тому я думаю, що цим людям зараз просто не до мене та не до стосунків. От коли закінчиться війна, тоді вже треба буде з кимось поспілкуватися, подумати про кохання, і я готова", - поділилася Раміна в інтерв'ю Аліні Шаманській.

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Журналістка чесно сказала, що має дуже принципову позицію щодо ставлення її майбутнього обранця до війни. Раміна впевнена, що не зможе будувати стосунки з чоловіком, який не брав участь у наближенні нашої перемоги.

"Він має бути не обов'язково військовим. Але для мене це принципова позиція. Я не уявляю поруч з собою людину, яка не брала участь у війні. Або він мав воювати, або мав робити дуже вагомий матеріальний вклад. Я не уявляю, як будувати стосунки з людиною, яка кудись там поїхала чи живе своє найкраще життя. Тобто я буду їздити до Бахмуту, а він сидіть вдома?", - відповіла Есхакзай.

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Нагадаємо, що у квітні цього року Раміна оголосила про розставання з Євгеном Проніним. Новина стала повною несподіванкою, адже пара була разом п'ять років та готувала до весілля. За словами журналістки, на їхні стосунки серйозно вплинула її робота, адже під час війни Раміна почала все більше часу приділяти новим проєктам та менше проводила його з Євгеном.

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