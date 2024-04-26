Раміна Есхакзай зізналася, з ким з відомих зірок вона хотіла вперше поговорити після розлучення

Екскоханий ведучої зізнався, як свого часу відреагував на таке зізнання.

Відома українська ведуча та блогерка Раміна Есхакзай розсекретила ім'я відомого співака, якому хотіла зателефонувати одразу після розлучення зі своїм нареченим, адвокатом Євгеном Проніним.

Як зізнається ексобранець Раміни, після болісного розриву стосунків вона одразу хотіла поговорити зі співаком Володимиром Дантесом. Оскільки на той момент шоумен переживав схожий кризовий період розлучення з Надею Дорофєєвою. Своєю чергою, Євген тоді не зрозумів таку позицію колишньої.

"Я пам'ятаю, коли ми з Раміною розставалися на парковці, вона сказала фразу, я на той момент не розумів масштабу трагедії, але вона сказала: "Я зараз наберу Володимира Дантеса і поговорю про те, як він це переживав", у нього теж тоді було розставання. Я подумав, невже такий масштаб, що треба радитися?", - розповів екснаречений Раміни в YouTube-проєкті "30+".

Раміна Есхакзай і Володимир Дантес

Зазначимо, минулого року Раміна Есхакзай публічно заявила, що розлучилася зі своїм нареченим, з яким була у стосунках близько п'яти років. За словами ведучої, їхнє кохання почало згасати й вона почувалася самотньою. Зрештою, роман закінчився без гучних сварок і скандалів. Вже з часом пара перейшла до дружніх стосунків. А нещодавно Раміна ділилася, що саме їй допомогло дійти до такого порозуміння з колишнім після болісного розлучення.

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