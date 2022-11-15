Раміна Есхакзай зізналася, з якими проблемами зіткнулася через хейт: "Було бажання вчинити самогубство"

Критика під час війни особливо вплинула на блогерку.

Українська блогерка Раміна Есхакзай розповіла, що дуже важко справляється з хейтом та має певні проблеми.

Як поділилася інтерв'юерка, через переживання на фоні критики у неї з'явилися розлади харчової поведінки. Але під час війни ситуація поглибилася - у зірки навіть з'явилися думки про те, аби покінчити із собою.

"Як ще це критика, а не допомога, то я просто бішуся. Реакція - булімія раніше була, зараз це розлад харчової поведінки. Коли під час війни мене хейтили, було бажання вчинити самогубство", - розповіла Раміна "Палає".

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Зараз, за словами блогерки, вона намагається пригадувати лише ті слова, які їй кажуть авторитетні для неї люди та зосереджуватися на гарних коментарях.

Нагадаємо, раніше Раміна Есхакзай розповіла про перенесену на носовій перегородці операцію.

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