Раміна Есхакзай зізналася, як коханий-воїн реагує на її небезпечні поїздки на фронт

Українська інтерв'юерка та блогерка Раміна Есхакзай більше не приховує свій роман із військовослужбовцем.

Цього разу вона поділилася реакцією коханого на її професійні обов'язки. Так, під час війни журналістка стала частіше їздити на фронт і знімати документальні репортажі. Неодноразово вона ділилася, що її здоров'я страждає від надмірного стресу після таких поїздок. Врешті, за словами ведучої, вона прагне не зупинятися. Ба більше, свою підтримку у цьому їй висловлює кохана людина.

"Коханий поважає мою працю, адже розуміє, що я використовую свою медійність та ресурси, аби підтримати військових і суспільство, об’єднати людей і розповісти правду про те, що відбувається на фронті. Їжджу на передову, бо вірю, що це – важливо. Люди дякують, і хоча це моя робота, але такі слова від жителів Херсона чи Донбасу – надцінні", - пояснила Есхакзай в інтерв'ю insider.ua.

Раміна Есхакзай з обранцем / Фото: instagram.com/raminalalala

Як зізнається зірка, її бойфренд зі свого бойового досвіду дає їй поради, як вести себе в екстремальних ситуаціях. Хоча воїн не приховує свого хвилювання за кохану.

"Авжеж, хвилюється за мене, але завжди допомагає підготуватися: навчає орієнтуватися під час обстрілів і діяти у критичних ситуаціях, щоб я не наражалася на небезпеку", - додала ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Раміна Есхакзай приголомшила заявою, що не хоче дітей. Вона відповіла, як на це реагує її обранець.

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