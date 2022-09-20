Раміна Есхакзай зробила септопластику та показала відверті кадри своєї операції

Українська блогерка і ведуча Раміна Есхакзай лягла під ніж пластичного хірурга.

Відома ведуча Раміна Есхакзай зробила собі септопластику.

Знаменитість в Instagram розповіла, що операція їй була необхідна. Зірка лягла під ніж пластичного хірурга не для того, аби змінити форму носа, а щоб нормально дихати.

"Доповідаю, я зробила септопластику. Якщо простими словами, вирівняла носову перегородку, щоб гарно дихати. Також прибрали кісту. Я не змінювала форму носа. Ця операція задля того, щоб нормально дихати", - поділилася ведуча.

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Блогерка розповіла, що заплатила за операцію близько 40 тисяч гривень.

"Стосовно ціни, разом з аналізами, таксі, ліками, в мене вийшло десь 40 тисяч гривень. Але в мене було три маніпуляції. Якщо тільки перегородка, це дешевше", - додала знаменитість.

Нині Раміна добре почувається. Щоправда, ведуча зізнається, що в неї таке відчуття, ніби вона захворіла. Утім, незабаром воно мине.

"Зараз почуваюся нормально. По стану, начебто захворіла, але з кожним днем відчуття все краще. Думаю, що за 2-3 дні взагалі буду огірком", - поділилася зірка.

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