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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1244
Час на прочитання
1 хв

Раміна Есхакзай неочікувано знялася в кліпі відомої співачки, яка зустрічається з її екснареченим

Співачка SKYLERR представила кліп на нову пісню. У відео неочікувано з'явилася Раміна Есхакзай одразу з двома своїми колишніми.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Кадри з кліпу SKYLERR

Кадри з кліпу SKYLERR / © скриншот з відео

Українська співачка SKYLERR, справжнє ім'я якої Валерія Кудрявець, потішила танцювальною новинкою.

Артистка випустила пісню, яка отримала назву "Падав туман". Композицію виконавиця присвячує тим, хто пережив драму, але не впадав у відчай, а продовжив насолоджуватися життям. Хоч текст треку сповнений словами про кохання, що не виправдало очікувань, але вайб він має доволі динамічний та танцювальний. SKYLERR новою піснею показує, що замість сліз та страждань варто насолоджуватися кожною миттю.

"Пісня звучить, ніби остання сцена романтичного фільму, де вона виходить із кав'ярні під біт — впевнена, красива, і вже зовсім не про нього", - йдеться в описі до композиції.

SKYLERR вже й встигла випустити кліп на пісню. З цікавого, там неочікувано знялася Раміна Есхакзай. Річ у тім, що ведуча свого часу була заручена з нинішнім коханим Кудрявець – адвокатом Євгеном Проніним.

Раміна Есхакзай та Євген Пронін / © скриншот з відео

Раміна Есхакзай та Євген Пронін / © скриншот з відео

Ба більше, у кліпі також з'явився й Віталій Козловський, щоправда, лише на картинці. Річ у тім, що свого часу Раміна була заручена й з ним. Щоправда, потім знаменитості зізнались, що це була вигадана піарна історія.

Віталій Козловський / © скриншот з відео

Віталій Козловський / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно гурт "Антитіла" потішив фанів їхньої творчості. Музиканти переклали українською хіт "Смотри в меня" та довели до мурах новим кліпом на композицію.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1244
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