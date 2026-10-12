Раміна Есхакзай назвала свою вагу, зізналася, як важко їй худнути, та розкрила правду про уколи

Раміна Есхакзай / © viva.ua

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Українська інтерв’юерка Раміна Есхакзай розкрила, як змінилася її вага за два місяці, чому їй стало складніше худнути та чи наважилася вона на ін’єкції для схуднення.

34-річна знаменитість поділилася результатами в Instagram. Від початку серпня їй вдалося скинути приблизно три кілограми. Тепер на вагах вона вперше за півтора року побачила омріяну цифру — 57. Однак шлях до бажаної форми виявився значно складнішим, ніж вона очікувала. Раміна зізнається, що докладає чимало зусиль, але поки не готова розкривати всі подробиці свого методу. Цього разу її головна мета — не просто схуднути, а знайти комфортну вагу, яку вдасться підтримувати без виснажливих обмежень.

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«Я уперше за 1,5 року змогла побачити на вагах цифру 57. Дівчата, ближче до 35 так важко тримати форму, я про в ах*рє. Якщо вийде скинути так, як я хочу, і побудувати таке тіло, яке я хочу — розкажу, що спрацювало. Але це жах. Дуже важко. Багато докладаю зусиль, щоб повернути собі тіло, до якого звикла», — відверто поділилася Есхакзай.

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Раміна Есхакзай / © instagram.com/raminalalala

Інтерв’юерка пояснила, що більше не прагне будь-що досягти мінімальної цифри на вагах. Раніше її вага коливалася від 53 до 63 кілограмів, а чергове схуднення нерідко закінчувалося поверненням втрачених кілограмів. За словами Раміни, однією з причин ставали надто суворі обмеження, яких вона не могла дотримуватися тривалий час, а також психологічні чинники. Тепер знаменитість хоче спочатку позбутися зайвої ваги, потім попрацювати над м’язами й закріпити результат.

«У мене було таке, що я вже схудла, і я розповіла вам про це, потім пройшло пів року чи 9 місяців і я знову набрала ту вагу, в якій була. Набрала через певні психологічні фактори і через те, що були дуже сильні обмеження, які я просто не могла витримати. Я сказала: „Все, я за*лася“», — каже знаменитість.

Раміна Есхакзай / © instagram.com/raminalalala

Нині Раміна приділяє увагу харчуванню та фізичній активності: стежить за розміром порцій, їсть овочі, виконує норму кроків і робить масажі. Проте навіть комплексний підхід не одразу дав бажаний ефект. Знаменитість зізналася, що через відсутність помітних змін почала замислюватися над ін’єкціями для схуднення, хоча зрештою так і не наважилася на них. Водночас вона поки не поспішає ділитися контактами фахівців, які допомагають їй, адже вважає, що її шлях до результату лише розпочався.

«Також хочу сказати всім дівчатам, які стикнулися з тим, що роблять усе, що радять і воно нічого не виходить, а по аналізах все нормально. Не спішіть з усіма цими уколами, таблетками. Колись так вийде. Реально. Я прям ридати хотіла, наскільки воно все важко. Заходиш в Instagram і дивишся, що одна, що друга і третя — усі в гарній формі, щасливі. А ти стараєшся-стараєшся і ні х*ра. Знаєте, що образливо. Люди, які худнуть за допомогою всяких уколів, вони ж не зізнаються. В жодному разі не хочу знецінювати нікого, але трохи не справедливо», — пояснила Есхакзай.

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Водночас інтерв’юерка наголошує: жодні препарати чи ін’єкції не замінять змін у повсякденних звичках. Цього разу вона хоче відмовитися від гонитви за конкретними цифрами й обрати підхід, який не доведеться знову змінювати через виснаження. Своїми результатами та подробицями процесу Раміна обіцяє поділитися пізніше, коли досягне поставленої мети.

Раміна Есхакзай / © instagram.com/raminalalala

Нагадаємо, раніше Ассія Ахат розкрила секрет молодого вигляду у 61 рік, які ін’єкції робить зірка та кому завдячує.

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