Раміна Есхакзай виходить заміж: що відомо про її нареченого-військового і як почалися їхні стосунки

Раміна Есхакзай / © viva.ua

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Українська журналістка та інтерв’юерка Раміна Есхакзай виходить заміж за коханого-військового.

Радісну новину знаменитість розсекретила в інтерв’ю Viva. Коханий освідчився журналістці місяць тому. Сталося це на березі океану, де закохані перебували у відпустці. Обранець покликав Раміну на прогулянку, під час якої й дістав обручку та запитав у знаменитості, чи стане вона його дружиною. Тим часом інтерв’юерка з радістю погодилась.

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"Життя зараз так стрімко мчить, що здається, ніби від моменту пропозиції руки та серця минуло вже пів року чи навіть рік, хоча насправді — лише близько місяця. З одного боку, я розумію, що це сталося, а з іншого — вже спокійніше, стриманіше ставлюся до ситуації і приймаю її. Але я щаслива від того, що наші стосунки переходять на новий рівень", - ділиться журналістка.

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Раміна Есхакзай / © viva.ua

Раміна Есхакзай не приховує, що здогадувалась про наміри обранця. Парочка вже обговорювала заручини. Окрім того, коханий журналістки випитував у неї про розміри каблучок. Інтерв’юерка очікувала, що освідчення відбудеться. Проте саме того вечора не була готовою.

«За декілька днів до цього в нас була річниця, і я навіть очікувала, що це може статися саме тоді. Словом, здогадки були, але що все станеться саме того вечора — не знала. До речі, обручку він вибрав для мене сам, на свій смак», - говорить журналістка.

Зараз парочка поступово готується до весілля. Закохані за те, аби воно було в класичному стилі. Ба більше, вони вже й обрали декілька ймовірних дат, коли б можна було це організувати. Проте журналістка поки що тримає інтригу.

Раміна Есхакзай / © viva.ua

Що відомо про нареченого Раміни Есхакзай та як почалися їхні стосунки

Раміна Есхакзай приховує свого обранця, якщо ж вона й ділиться фото з ним, то лише тими, де не видно обличчя чоловіка. Журналістка це робить в цілях безпеки, оскільки її бойфренд є військовим.

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А от історію їхнього знайомства Раміна не приховує. Виявляється, їх, так би мовити, звів колишній наречений журналістки. Він порадив їй взяти інтерв’ю у військового, який, за його словами, харизматична та героїчна людина. На цьому підґрунті Раміна й розпочала спілкування з нинішнім обранцем.

Врешті, ця історія переросла в кохання. У парочки спільні погляди на життя та на базові цінності. А тепер їхні стосунки перейшли на новий рівень.

Раміна Есхакзай / © viva.ua

Нагадаємо, нещодавно співачка Кажанна оголосила, що виходить заміж. Артистка вже показала, як коханий-військовий їй освідчився.

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