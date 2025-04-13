Раміна Есхакзай здивувала, як завдяки екснареченому познайомилася з нинішнім бойфрендом-військовим

Раміна Есхакзай

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Українська інтерв’юерка та блогерка Раміна Есхакзай здивувала, як завдяки колишньому нареченому познайомилася з нинішнім бойфрендом-військовим.

Не секрет, що знаменитість наразі не самотня. Раміна не приховує зміни в особистому житті. А от свого обранця блогерка не квапиться показувати. А все тому, що інтерв’юерка дотримується безпекових заходів. Річ у тім, що обранець Есхакзай — військовий. Тож, щоб не наражати на небезпеку ані коханого, ані себе, Раміна приховує обличчя бойфренда.

“Техніка безпеки. Він військовий. Коли це буде безпечно для нас обох, із задоволенням покажу вам наші спільні фото”, — говорить інтерв’юерка.

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Бойфренд Раміни Есхакзай / © instagram.com/raminalalala

А от історію знайомства блогерка розповіла. Виявляється, що тут не обійшлося без колишнього нареченого Раміни — адвоката Євгена Проніна. Він порадив блогерці взяти інтерв’ю у військового, який врешті став її коханим.

“Там цікава історія, яку я колись розповім, але без конкретики. Я звернула увагу на свого нинішнього хлопця завдяки своєму екснареченому. Женя порадив взяти в нього інтерв’ю”, — зізналась блогерка.

Раміна Есхакзай / © instagram.com/raminalalala

Нагадаємо, у квітні 2023 року Раміна Есхакзай оголосила про розрив з Євгеном Проніним після п’яти років стосунків. Вже через рік знаменитість зізналась, що більше не самотня. Обранцем блогерки став військовий, якого вона поки що приховує.

До речі, Євген Пронін теж довго не сумував на самоті. Нещодавно стало відомо, що він закрутив роман із відомою співачкою.