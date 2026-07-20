Раміна Есхакзай зіткнулася з расизмом на митниці Польщі й розплакалася від почутого у свій бік

Раміна Есхакзай / © instagram.com/raminalalala

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Українська журналістка та інтерв’юерка Раміна Есхакзай не стримала сліз після расистської образи на польському кордоні.

Так, через значне запізнення потяга Київ — Перемишль вона опинилася під загрозою запізнення на літак, а прохання пропустити її без черги обернулося образами через зовнішність. Блогерка летіла у відрядження.

Про пережите Раміна розповіла у своєму Instagram. За її словами, потяг прибув майже на дві години пізніше, тож після висадки вона поспішила до пункту паспортного контролю, адже до вильоту залишалося зовсім небагато часу. Щоб пояснити ситуацію, журналістка показувала людям авіаквиток і просила дозволити пройти раніше.

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Більшість пасажирів поставилися до цього з розумінням. Родини з дітьми та інші люди погоджувалися пропустити її вперед. Однак троє дівчат, за словами Есхакзай, почали голосно обурюватися, відмовили їй та навіть намагалися фізично перегородити шлях. Попри це, незнайомі жінки з дітьми допомогли журналістці просунутися в черзі. Саме тоді вона почула за спиною принизливі слова.

Допис Раміни Есхакзай / © instagram.com/raminalalala

«Тут до мене підходять жінки з дітьми й кажуть, щоб я проходила із ними. А потім я чую за спиною: „Циганське отродіє. У неї це в крові… пертися…“ Далі усе ніби в тумані. Чи то через сьогоднішній обстріл, чи через дитячу травму, але мене просто роз*бало. Я почала плакати», — зізналася журналістка.

Раміна говорить, що її найбільше вразило те, наскільки різною може бути реакція людей в однаковій ситуації. Одні простягнули руку допомоги, інші — вдалися до расистських образ.

«Мене одночасно вразили дві абсолютно різні реакції. З одного боку — жінки з маленькими дітьми, які поставилися до мене з розумінням. З іншого — расизм і слова, після яких я навіть не змогла за себе постояти. Сьогодні я плакала двічі: спочатку — від образи, а потім — від людської доброти та емпатії. Дякую всім, хто мене пропустив. Я встигла», — написала Есхакзай.

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Імовірно, приводом для образ стали темне волосся та смаглява зовнішність журналістки. Водночас Раміна не має ромського походження: її батько має афганське коріння, а мама — українка.

Варто зазначити, що висловлювання, які пролунали на адресу Есхакзай, є проявом етнічної дискримінації. Сьогодні в офіційній українській мові та правозахисній практиці використовується самоназва «роми», тоді як слово, яке використали незнайомки, у такому контексті є образливим і принизливим.

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