Раміна розповіла про болісну втрату друга на передовій: "Емоції досі не повернулися"

Українська інтерв'юерка й блогерка Раміна Есхакзай поділилася емоціями після втрати друга-військового з позивним "Фарш".

Так, знаменитість зізналася, що нещодавно на фронті загинув її товариш. За словами Раміни, після втрати багатьох друзів її емоції стали більш стриманими. А сама вона постійно відчуває зібраність.

"На жаль, життя – це не голлівудський фільм. Я нещодавно зрозуміла, коли загинув мій друг із позивним “Фарш”, я плакала, але не відчувала горювання, тому що я заглушила в собі емоції. Я не можу відчути радість, коли радієш всій душею, також не можу відчути розпач всією душею. Емоції є, але вони на автопілоті. Коли відбуваються втрати, коли бачиш людське горе, тобі треба це показувати і слухати. Я заглушила у собі емоції, і вони досі не повернулися до мене. Я навіть коли сплю, зібрана", - наголосила Раміна на власному YouTube-каналі.

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Також блогерка зазначила, що після поїздок на фронт вона стала витривалішою та більше не соромиться ділити побут з хлопцями в екстремальних умовах.

"Я зрозуміла, що завдяки поїздкам на передову, у мене відпала сором'язливість жити разом із хлопцями. Ми їдемо разом із оператором, водієм. Я часто орендую квартиру, або військові пропонують пожити в них. Я у термобілизні, хлопці у шортах та футболці, один за одним йдемо чистити зуби, поїсти. Було, що ми ночували у лазні. Тому що, коли тільки починалося повномасштабне вторгнення, був більший вибір міст, де можна зупинитися, а зараз, наприклад, у Покровську не дуже зупинишся, тому що частіше обстрілюють", - додала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Раміна розповіла про серйозні проблеми зі здоров'ям та які спеціалісти їй допомагають.

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