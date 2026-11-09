Раміна вперше детально розкрила плани на весілля з коханим-військовим і назвала ймовірну дату

Раміна Есхакзай / © viva.ua

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Українська блогерка Раміна Есхакзай розповіла про майбутнє весілля з коханим-військовим, зізналася, коли планує святкування та чому поки не визначилася з його форматом.

Нещодавно блогерка заручилася зі своїм обранцем. Пропозицію він підготував під час їхнього спільного відпочинку біля океану. Спочатку Раміна навіть не підозрювала, що саме цього вечора на неї чекає сюрприз. Пара разом прогулялася узбережжям, а згодом коханий організував романтичну вечерю. Після неї він запросив обраницю ближче до води та дістав обручку. Щоправда, через набряклий після їжі та сонця палець каблучку вдалося надягнути не одразу.

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«Але я так щиро була рада за нього. В першу чергу не за себе, тому що це ж, ну, людина наважилася, старалася і так все організувала», — поділилася Раміна для «Туру зірками».

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Раміна Есхакзай / © instagram.com/raminalalala

Ведуча також пригадала, що це вже не перша пропозиція руки та серця в її житті, яка потенційно могла завершитися весіллям. Однак цього разу вона налаштована оптимістично. Ба більше, блогерка з гумором розповіла, що її мама отримувала пропозицію сім разів, перш ніж погодилася вийти заміж.

«Ну, я сподіваюсь, що до весілля все-таки дійде. Хоча, якщо чесно, мені так клін це все організовувати, тому що це ж треба дати завдання людям, розказати, як ти хочеш, а я поки не знаю, як я хочу», — зізналася інтерв’юерка.

Раміна Есхакзай

Водночас Раміна вже обговорювала з нареченим приблизний період для святкування. Закохані хочуть обрати час, коли буде менше ймовірності ворожих наступів і штурмових дій. Тож попередньо схиляються до зимового сезону 2027–2028 років. Втім, остаточної дати поки немає, як і рішення щодо того, чи спершу пара офіційно розпишеться, а вже потім влаштує свято.

«Ми обговорювали, що це має бути період, коли буде з меншою вірогідністю наступати ворог і не буде штурмових дій з нашого боку. Тобто з найбільшою вірогідністю так складається, що це буде зимовий період. Оскільки на цю зимку ми не зможемо підготуватися, то будемо готуватися на 2027-28 сезон», — пояснила блогерка.

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Раміна Есхакзай / © instagram.com/raminalalala

Раміна додала, що поки не має чіткого бачення майбутнього весілля: не обрала ані сукню, ані локацію. Ба більше, зізналася, що їй складно уявити святкування в Буковелі серед засніжених краєвидів.

Нагадаємо, нещодавно Раміна Есхакзай назвала свою вагу, зізналася, як важко їй худнути, та розкрила правду про уколи.

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