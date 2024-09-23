Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Екснаречений Раміни Есхакзай відреагував на її нові стосунки з військовим: "Стала іншою людиною"

Екснаречений Раміни Есхакзай відреагував на її нові стосунки з військовим: "Стала іншою людиною"

Раміна Есхакзай з екснареченим Євгеном Проніним / Фото: instagram.com/raminalalala

Пронін з колишньою перебуває у гарних дружніх стосунках.

Колишній наречений журналістки та інтерв'юерки Раміни Есхакзай, адвокат Євген Пронін відреагував на зміни в її особистому житті.

Раніше Раміна ділилася, що вона більше не самотня та перебуває у стосунках з хлопцем-військовим. Ба більше, нещодавно журналістка вже навіть встигла відпочити з обранцем на Мальдівах. Як говорить Євген, він лише підтримує Раміну й бажає їй щастя. Окрім того, додає, що вони досі товаришують і можуть порадитися стосовно проєктів.

Раміна Есхакзай / © instagram.com/raminalalala
Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

"Вона і зараз може телефонувати і радитись з приводу контенту, потенційних гостей. Я залюбки їй допомагаю, коли мені вистачає на це експертизи. Я їй можу про щось попросити. Ми постійно підтримуємо збори, ініціативи, проєкти одне одного. У Раміни вже є нові стосунки, які я дуже поважаю. Я радий, що вона зараз в кращому емоційному стані, ніж була раніше. Вона стала іншою людиною, змінилася. Я радий, що в неї все добре", - зізнався адвокат в інтерв'ю проєкту "Розмова".

Нагадаємо, нещодавно Раміна Есхакзай провела розслідування й розкрила схему виїзду відомого українського блогера Олександра Волошина за кордон.

Читайте також:

Аlyona alyona вперше заговорила про одруження! Чому реперка відкладає весілля? – ЖВЛ представляє

Аlyona alyona вперше заговорила про одруження! Чому реперка відкладає весілля? – ЖВЛ представляє

Повʼязані теми:

Наступна публікація