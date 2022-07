Раміну Есхакзай не пустили до України на кордоні з Угорщиною: відома причина

Українську журналістку та блогерку Раміну Есхакзай не пустили до України під час спроби перетнути кордон в Угорщині.

Як розповіла вона у своєму Instagram, прикордонники вимагали від неї техпаспорт на автомобіль. Втім, документ у блогерки був лише в електронному варіанті у застосунку "Дія".

Раміна зазначила, що коли вона виїжджала з України, то спокійно перетинала кордон через Румунію за техпаспортом у "Дії". Втім, угорці не захотіли її пропускати.⠀

"На кордоні мене зустріла жінка і командним тоном сказала щось угорською. Я так зрозуміла, що треба було зупинитись. Потім вона почала кричати, саме кричати, щоб я дала паспорт, потім документи. Я у неї запитала: "Do you speak English? Чи розумієте ви українську?". Вона сказала "NO". Далі я їй сказала, що мій техпаспорт загублений, але є у застосунку "Дія". Я зробила їм переклад документу на угорську. Далі розпочався цирк. До мене підійшло 3 чоловіка, один з яких говорить англійською. Я пояснила йому ситуацію. Після чого вони сказали, що не можуть мене пропустити. Або я маю залишити машину і йти пішки, або розвернутися назад до Європи. Я сказала: "Ви розумієте, що в моїй країні війна?". Вони сказали, що такі правила в Угорщині", – розповіла журналістка.

Також Раміна показала всі документи з Австрії, перетин кордону Румунії, Словаччини, Словенії, Італії цією машиною. Втім, прикордонники запитали, що якщо в Україні війна, то навіщо вона повертається додому. Далі, за словами блогерки, держслужбовці почали говорити, що вони не розмовляють ні українською, ні англійською. Та наказали їхати геть.

"Звучало, як йди нах*й". Ця посмішка на їхніх обличчях, це так гидко. Я їм відповіла, що ми з ними сусіди, і якщо щось станеться в їхній країні, то я не поводитимуся, як вони. Мало того, що прем'єр-міністр Угорщини вставляє палки в колеса, то ще й вони не виявляють співчуття. На мої прохання показати мені посвідчення, вони сказали, що не розмовляють англійською і з посмішкою слали мене нах*й, показуючи жестом бай- бай", – поділилася вона.

У результаті, Есхакзай поїхала до Румунії. Звідти вона повернулася до України.

Нагадаємо, дружина Остапчука показала особисте листування з колишньою ведучого після скандального інтерв'ю. Скандал набирає нових обертів.

Читайте також: