Раміну розкритикували за інтерв'ю з Розовим: ведуча здивувала, хто погодив його випуск

Раміна Есхакзай та Віктор Розовий

Реклама

Українська ведуча Раміна Есхакзай випустила скандальне інтерв'ю з гумористом Віктором Розовим, через яке зіткнулася з хвилею гейту.

Найбільше користувачів обурило, що комік безсоромно видав подробиці інтимного життя з колишньою дружиною, яке його категорично не влаштовувало, й при цьому не добирав слів. Віктора Розового розкритикували за таке, але дісталося й Раміні Есхакзай, що цей момент взагалі потрапив до випуску.

Одна з користувачок припустила, що на свідомість Віктора Розового цілком могла вплинути війна й тяжке поранення голови, яке він дістав на фронті. Щоправда, вона також наголосила, що шоумен міг бути з таким мисленням і до цього. Тим не менш, за словами користувачки, відповідальність на Раміні теж є.

Реклама

Раміна Есхакзай та Віктор Розовий / © скриншот з відео

"Військовий може бути не альо, бо війна вплинула, а, може, таким і був ще до. Але ж Раміна, команда вся, яка бачить цю дурню, монтування, передивляється і випускає у світ…Треш", - написала користувачка.

Раміна не стала мовчати, а відповіла на критику та пояснила свою позицію. Вона заявила, що Віктор Розовий погодив інтерв'ю саме в такому вигляді, в якому воно було. Ба більше, за її словами, не лише гуморист віддивлявся випуск, а й його мама, психотерапевт та навіть представники 3-ї ОШБр, де він служив. Тож, Есхакзай мала дозвіл на його публікацію.

"Не хвилюйтеся за етичні моменти в інтерв'ю. Перед тим, як воно вийшло в ефір, я монтувала весь матеріал, починаючи з "сирого" і закінчуючи титрами та вставками. Гість дивився інтерв'ю декілька разів до виходу, його мама дивилась, психотерапевт, представники бригади. Матеріал було погоджено декілька разів з уточненнями", - відповіла Есхакзай.

Раміна Есхакзай відповіла на критику її інтерв'ю з Віктором Розовим / © instagram.com/raminalalala

Нагадаємо, довкола інтерв'ю Віктора Розового, яке він дав Раміні, розгорівся серйозний скандал. А все, через його висловлювання про колишню дружину. Він видав подробиці їхнього інтимного життя, яке його не влаштовувало, при цьому робив винною саме ексобраницю, а також шокував причинами зрад. Розовий переконує, аби не поведінка його колишньої дружини, то й він би не спав з іншими.