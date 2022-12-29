Ранкова ракетна атака по Україні: зірки ховаються із дітьми у підвалах і закликають світ зупинити РФ

Ранком 29 грудня російська армія завдала нового масованого удару по Україні, у якому використала понад 69 ракет.

Українські знаменитості також ховають дітей в укриттях та закликають світ зупинити знищення мирного населення України окупантами.

Нікіта Добринін

Під час повітряної тривоги телеведучий разом із сином Левом був вдома. Під звуки вибухів Добринін із переляканою дитиною спустився у підвал.

"Терористи росії почали кидати ракети по Україні. І ми спустилися в підвал. За те, що наші діти зараз живуть так і чують вибухи, страждатиме кожен, хто називає себе росіянином", - написав Добринін.

Григорій Решетнік

Разом із родиною ведучий також перечікував обстріл в укритті та закликав усіх українців перебувати у безпечному місці. Попри удари РФ, шоумен впевнений, що Україна переможе.

Аби хоч якось підтримати малечу під час тривоги, разом із дружиною Решетнік знімав із синами кумедні відео.

"В Україні ранок починається не з кави, а з ракет. Але ми зберігаємо позитив і виримо в наших", - підписав відео ведучий.

Злата Огнєвіч

Співачка також відреагувала на масовані обстріли та показала, як ракета росіян потрапила у жилий будинок. Виконавиця зробила свій пост англійською, аби її зрозуміли в усьому світі.

"Росія запустила більше 120 ракет по Україні. Три людини отримали поранення у Києві", - написала Злата.

Леся Нікітюк

У Instagram ведуча показала жаливі наслідки ворожого удару по Києву, внаслідок якого постраждали місцеві мешканці.

"Київ, приватний сектор у Дарницькому районі внаслідок ранкової атаки ворога постраждало троє людей, серед них 14-річна дівчинка. Всім надається допомога. На місці працюють рятувальники. От так виглядає передноворічний терор росії", - написала Леся.

Також зірка емоційно звернулася до окупантів.

"Досить нам пердіти тут своїми ракетами. Просто від*біться, у*бани", - додала Нікітюк.

Андрій Бєдняков

Безжальні спроби окупантів зіпсувати життя українцям прокоментував і Андрій Бєдянков. Як у більшість українців сьогодні, ведучий чув вибухи.

"Ранок починається з бомбардувальників, які знов злетіли х*р знає де, щоб випустити ракети по незалежній не своїй країні! Так що, сидимо в укритті! Читаємо книжки! Матюкаємося загарбників", - написав Бєдняков.

Та ведучий нагадав росіянам, що окрім як ракетами, хизуватися їм немає чим.

"Ох бл* бахнуло. А ваша п*ська все одно маленька", - додав ведучий

Ольга Фреймут

Знаменитість також показала наслідки потрапляння ракети у приватний будинок і звернулася до Путіна.

"Ранок в Україні. 120 російських ракет. Ця ракета потрапила у будинок в Івано-Франківську і дивом не вибухнула. Путін, помри, будь ласка, як можна швидше", - написала Фреймут.

Ектор Хіменес-Браво

Шеф-кухар поділився моторошними світлинами з місць влучання ракет та їхніх уламків та заклика українців бути обережними на свята.

"Знову прокинулися під тривоги та вибухи... Уламки збитої ракети впали на приватний сектор в Києві. Є постраждалі, і серед них 14-річна дівчинка. Івано-Франківськ: ракета залетіла прямо в будинок і дивом не вибухнула. Це жах. Таке може повторитися на святах, будь ласка, бережіть себе", - написав Ектор.

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