Раптово помер 34-річний актор серіалу "Пуститися берега" Ар Джей Мітт: відома моторошна версія подій

Ар Джей Мітт / © Associated Press

Реклама

Американський актор Ар Джей Мітт, який прославився завдяки ролі Волтера Вайта-молодшого в культовому серіалі «Пуститися берега», помер у віці 34 років.

Про смерть артиста повідомило агентство з управління талантами, яке представляло його інтереси. Причини трагедії офіційно не розголошувалися, однак, за попередньою інформацією, ідеться про самогубство. Про це пише TMZ.

Реклама

«З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть улюбленого актора, філантропа та палкого захисника прав людей з інвалідністю Ар Джея Мітта», — йдеться в заяві представників зірки.

Реклама

Актора знайшли мертвим у понеділок, 12 жовтня, у штаті Техас. За даними ЗМІ, правоохоронці продовжують з’ясовувати обставини його смерті. Представники Мітта закликали поважати приватність його родини та близьких.

Ар Джей Мітт / © Associated Press

До слова, найбільшим професійним досягненням Мітта стала участь у серіалі «Пуститися берега». Актор зіграв Волтера «Флінна» Вайта-молодшого — сина головного героя Волтера Вайта, шкільного вчителя, який після важкого діагнозу починає виготовляти метамфетамін і поступово занурюється у кримінальний світ.

Його персонаж мав церебральний параліч, пересувався за допомогою милиць і мав порушення мовлення. Сам Мітт у реальності також жив із церебральним паралічем, який йому діагностували в трирічному віці. На щастя, завдяки регулярним тренуванням і спеціальним бандажам актор навчився ходити без допоміжних засобів.

Ар Джей Мітт / © Associated Press

В агентстві також наголосили, що участь Мітта в серіалі допомогла привернути увагу до життя людей з інвалідністю та важливості інклюзії. Він також представляв їхні інтереси в Гільдії кіноакторів США, а також був послом організації United Cerebral Palsy.

Реклама

Після успіху «Пуститися берега» Мітт продовжив працювати в кіно. Зокрема, 2021 року він зіграв у фільмі «Тріумф» школяра з церебральним паралічем, який займається спортивною боротьбою. Також актор з’явився у науково-фантастичному фільмі жахів «Спогад» 2017 року та трилері «Дубова кімната» 2020-го.

Ар Джей Мітт / © Associated Press

Незадовго до смерті артист просував новий фільм і брав участь у подкастах, присвячених стрічці. До того ж його колеги говорять, що бачили зірку «дуже позитивним», і він буцімто навіть підписав контракт на знімання у ще одному фільмі. Тож трагедія стала загадкою для близького оточення Мітта.

Нагадаємо, нещодавно помер одіозний шарлатан Анатолій Кашпіровський — його труну вже везуть до України. Родич зрадника розкрив останню волю зірки, яку не виконали.

Новини партнерів