Раптово помер 50-річний французький діджей Kavinsky, який створив культовий хіт Nightcall

Kavinsky / © instagram.com/kavinsky

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Відомий французький діджей Kavinsky, справжнє ім’я якого Венсан Белорже, раптово помер у віці 50 років.

Музиканта знайшли без ознак життя у його власному ж будинку в Парижі. Трагедія сталася у вівторок ввечері, 28 липня, повідомляє видання Le Parisien. Причина смерті наразі невідома. Утім, у правоохоронних органах вважають, що життя Kavinsky могло обірватися внаслідок інсульту. Зазначається, що незадовго до смерті музикант жалівся на головні болі.

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Поліція наразі веде розслідування справи. Єдине, що відомо громадськості, так це те, що в будинку Kavinsky не виявили жодних підозрілих речей.

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Діджей Kavinsky / © instagram.com/kavinsky

«Було розпочато розслідування причини смерті для встановлення її походження, оскільки рятувальники не виявили жодних підозрілих елементів на місці події», — йдеться в повідомлення прокуратури Парижа.

Зазначимо, Kavinsky — відомий французький діджей. Він розпочав свою кар’єру 2005 року. Діджей створював електронну музику під впливом саундтреків до фільмів 80-х. Найпопулярніший його трек Nightcall. До речі, Kavinsky також виступав на закритті Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер режисер культового фільму «Маска» Чак Рассел. Знаменитість знайшли без ознак життя у власному будинку в Сан-Дієго, штат Каліфорнія, США.

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