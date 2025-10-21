Раптово помер у турі: розкрили нові подробиці смерті Дизеля з Green Grey та причину

Дизель з Green Grey / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Реклама

Стало відомо, коли та від чого помер лідер українського рок-гурту Green Grey Дизель, справжнє ім'я якого Андрій Яценко.

Новина про смерть музиканта сколихнула його друзів, колег та прихильників 20 жовтня. У Мережі були шоковані, адже нічого не віщувало біди. Ба більше, Green Grey збирався відіграти всеукраїнський концертний тур. Перший виступ колективу мав відбутися в Дніпрі вже 24 жовтня. Наразі всі концерти Green Grey скасовані. Прихильники можуть повернути кошти за квитки або ж переказати їх сім'ї Дизеля.

Фани були неабияк шоковані через раптову смерть Андрія Яценка. У коментарях на його сторінці у Facebook користувачі писали, що складно навіть віриться в такі новини, а також запитували, що ж стало причиною. Колеги Дизеля стверджують, що він помер внаслідок зупинки серця. Ба більше, за словами звукорежисера Богдана Пилипенка, сталося це саме в турі.

Реклама

Дизель із Green Grey / © facebook.com/diezel.greengrey

Нагадаємо, Андрій Яценко помер 20 жовтня у віці 55 років. Колеги артиста відреагували на новину. Зокрема, Руслана зізналась, що шокована, а Артем Пивоваров пригадував їхній спільний виступ у Маріуполі.