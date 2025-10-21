- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 4386
- Час на прочитання
- 1 хв
Раптово помер у турі: розкрили нові подробиці смерті Дизеля з Green Grey та причину
Андрій Яценко раптово помер 20 жовтня у віці 55 років. Наразі з'явилося більше подробиць про смерть музиканта.
Стало відомо, коли та від чого помер лідер українського рок-гурту Green Grey Дизель, справжнє ім'я якого Андрій Яценко.
Новина про смерть музиканта сколихнула його друзів, колег та прихильників 20 жовтня. У Мережі були шоковані, адже нічого не віщувало біди. Ба більше, Green Grey збирався відіграти всеукраїнський концертний тур. Перший виступ колективу мав відбутися в Дніпрі вже 24 жовтня. Наразі всі концерти Green Grey скасовані. Прихильники можуть повернути кошти за квитки або ж переказати їх сім'ї Дизеля.
Фани були неабияк шоковані через раптову смерть Андрія Яценка. У коментарях на його сторінці у Facebook користувачі писали, що складно навіть віриться в такі новини, а також запитували, що ж стало причиною. Колеги Дизеля стверджують, що він помер внаслідок зупинки серця. Ба більше, за словами звукорежисера Богдана Пилипенка, сталося це саме в турі.
Нагадаємо, Андрій Яценко помер 20 жовтня у віці 55 років. Колеги артиста відреагували на новину. Зокрема, Руслана зізналась, що шокована, а Артем Пивоваров пригадував їхній спільний виступ у Маріуполі.