Раптово помер зірка "Ліги сміху" та КВКівець Олександр Замша

Олександр Замша

Відомий шоумен Олександр Замша, який був зіркою "Ліги сміху" та КВКівцем, раптово помер.

Про смерть шоумена стало відомо з його офіційних сторінок в Instagram та Facebook. Зокрема, у соцмережах Замші з'явився допис, де його чорно-біли світлина зображена зі свічкою, а також доповнена написом: "Саші більше немає…". Причина смерті наразі не повідомляється. Життя шоумена обірвалося у місті Кам'янське, Дніпропетровська область, де він проживав.

Зазначимо, Олександр Замша - шоумен, івент-менеджер, ведучий та продюсер. Окрім того, він встиг створити анімаційний серіал "Кіндрат Мирний". Також Олександр Замша був КВКівцем та брав участь у гумористичному проєкті "Ліга сміху", де представляв місто Кам'янське. У шоумена залишились дружина та син.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть американського актора Метта Кларка, який прославився за роллю у фільмі "Назад у майбутнє-3". Вже розкрили, що стало причиною його смерті.