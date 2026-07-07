Раптово померла 37-річна співачка Лорен Беннетт, яка прославилася світовим хітом Party Rock Anthem

Лорен Беннетт / © Associated Press

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У віці 37 років раптово померла британська співачка Лорен Беннетт, яка здобула світову популярність після виконання культового хіта Party Rock Anthem гурту LMFAO.

Про смерть артистки 7 липня повідомили її колеги з гурту G.R.L в Instagram. Співачки Еммалін Естрада, Наташа Слейтон і Паула ван Оппен оприлюднили спільну заяву, в якій зізналися, що не можуть оговтатися від втрати близької подруги.

«З великим сумом ми повідомляємо про смерть нашої коханої Лорен. Наші серця розбиті, і ми не можемо висловити, як багато вона для нас значила. Ми назавжди збережемо любов, сміх і незліченні спогади, які вона нам подарувала. Її прекрасний дух торкнувся багатьох життів, і ми дуже сумуватимемо за нею», — йдеться у повідомленні.

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Допис G.R.L

Наразі причина смерті артистки не розголошується. У Лорен залишилася шестирічна донька Гарлоу, яку вона виховувала разом із танцівником Кенні Вормальдом.

До слова, свою музичну кар’єру Беннетт розпочала ще 2007 року у складі жіночого гурту Paradiso Girls. Згодом вона будувала сольну кар’єру та співпрацювала з такими зірками, як CeeLo Green, will.i.am і Pussycat Dolls.

Світову славу Лорен принесла участь у записі хіта Party Rock Anthem гурту LMFAO. Композиція стала справжнім феноменом 2011 року: шість тижнів поспіль очолювала чарт Billboard Hot 100, а також чотири тижні утримувала перше місце у Великій Британії.

Лорен Беннетт і G.R.L. / © Associated Press

Того ж року співачка приєдналася до гурту G.R.L, з яким записала композицію Vacation для фільму «Смурфики-2», а також хіт Wild Wild Love разом із Pitbull. 2014 року колектив випустив дебютний мініальбом, який став однією з останніх масштабних робіт Лорен Беннетт.

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Смерть артистки стала великим потрясінням для її шанувальників і колег, які вже масово висловлюють співчуття рідним співачки та згадують її талант, щирість і доброту.

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