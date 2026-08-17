Раптово померла екснаречена Кличка: інсайдер викрив, де і з ким могла бути Гайден Панеттьєрі востаннє

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

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Раптова смерть американської акторки Гайден Панеттьєрі сколихнула Мережу.

36-річна зірка, яка свого часу була нареченою українського боксера Володимира Кличка, померла за загадкових обставин. У ЗМІ вже почали з’являтися перші подробиці останніх днів життя акторки. Як повідомляє TMZ, правоохоронці розпочали розслідування обставин її смерті.

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Водночас інсайдери видання стверджують, що незадовго до трагедії Панеттьєрі могла підтримувати контакт зі своїм колишнім хлопцем Браяном Гікерсоном. Раніше їхні стосунки супроводжувалися гучними скандалами через насильство з його боку.

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За словами джерел, акторка періодично зустрічалася з Гікерсоном, попри їхнє непросте минуле й побої. Інсайдери також стверджують, що за день до смерті Гайден могла разом із ним полетіти з Лос-Анджелеса на південь. Водночас ця інформація наразі не отримала офіційного підтвердження.

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Джерела TMZ також розповіли про стан Панеттьєрі в останній період її життя. За їхніми даними, акторка скаржилася на сильний біль у спині.

Проте наразі невідомо, чи могли проблеми зі здоров’ям бути пов’язані з її смертю. Офіційної причини смерті Гайден Панеттьєрі поки не оприлюднили, а розслідування правоохоронців триває.

Український боксер Володимир Кличко, який багато років перебував у стосунках із Панеттьєрі, наразі публічно не коментував трагічну звістку. Колишня пара виховувала спільну доньку Каю-Євдокію, якій зараз 11 років.

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До речі, редакція сайту ТСН.ua нещодавно розповідала все про останні роки життя Гайден Панеттьєрі — на що вона скаржилася, якою наспраді була матір’ю та показувала фото її 11-річної доньки.

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