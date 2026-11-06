Раптово померла зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" у 50 років: що відомо про останні дні Кіммарі Джонсон

Кіммарі Джонсон / © Associated Press

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Американська акторка та модель Кіммарі Джонсон, відома за ролями в серіалі «Беверлі-Гіллз, 90210» і комедії «Де моя тачка, чувак?», померла у віці 50 років.

Ще кілька місяців тому вона активно працювала моделлю, з'являлася на обкладинках журналів і розвивала власний бізнес у сфері краси. Та, на жаль, 5 листопада видання People з посиланням на племінницю зірки Ронду Скотт повідомило про смерть знаменитості.

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За словами родички, проблеми зі здоров'ям у Кіммарі виникли наприкінці жовтня. Тоді акторка перебувала вдома в Лос-Анджелесі, коли в неї стався серцевий напад. Її доправили до медичного центру, де лікарі діагностували аневризматичне захворювання серця.

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Джонсон залишалася в лікарні й померла 4 листопада. Племінниця акторки згадала її як людину, яка дарувала оточенню позитивні емоції та залишала по собі світлі спогади.

«Вона випромінювала настільки сильне й яскраве світло, що люди, які зустрічалися з нею, відчували лише позитивну енергію. Ми дуже сумуватимемо за нею і назавжди зберігатимемо пам’ять про її життя», — сказала Ронда Скотт.

Кіммарі Джонсон / © Associated Press

Чим запам'яталася Кіммарі Джонсон

Кіммарі Джонсон народилася 8 квітня 1976 року у Вілкінсбурзі, штат Пенсильванія, США. До акторської кар'єри вона працювала бортпровідницею, брала участь у конкурсах краси, а згодом переїхала до Лос-Анджелеса, де почала будувати кар'єру в індустрії розваг.

Однією з її телевізійних робіт стала поява в культовому серіалі «Беверлі-Гіллз, 90210» 1998 року. Також акторка знялася в комедії «Де моя тачка, чувак?», яка вийшла 2000 року. Серед інших проєктів за участю Джонсон — серіал «VIP» із Памелою Андерсон, фільми «Ванда на свободі» та «Іспанська мушка», а також серіал «Війна Такера». Окрім знімань, вона працювала моделлю та продюсеркою.

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У модельному бізнесі Кіммарі також досягла успіху на конкурсах краси. 1992 року вона здобула титул Miss Pennsylvania USA, а вже наступного року представляла штат на національному конкурсі Miss USA, де потрапила до п'ятірки фіналісток.

Згодом Джонсон зосередилася на індустрії краси. 2011 року вона заснувала власну лінію засобів для догляду за шкірою. Крім того, працювала у сфері моди та обіймала посаду директорки з краси у fashion-виданні.

Кіммарі Джонсон / © Associated Press

Якими були останні місяці життя акторки перед смертю

Попри роботу над власним брендом, Джонсон не полишала модельної кар'єри. У серпні цього року вона з'явилася на цифровій обкладинці словенського видання.

Останню публікацію в Instagram акторка зробила 27 серпня — вона поділилася спільним дописом із модним будинком. У соцмережах Джонсон регулярно розповідала про модельні проєкти та роботу.

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Також Кіммарі була мамою. 2003 року в акторки народився син Кемерон Ніно, який нині займається музикою в Лос-Анджелесі.

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