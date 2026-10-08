ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1580
Час на прочитання
6 хв

Раціон Комарова складає ШІ, а Могилевська голодує: яких дієт дотримуються українські зірки

Українські зірки мають чимало лайфгаків, як худнути та підтримувати струнку форму.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Тіна Кароль, Павло Зібров, Наталія Могилевська, Дмитро Комаров, Оля Полякова

Тіна Кароль, Павло Зібров, Наталія Могилевська, Дмитро Комаров, Оля Полякова

Українські зірки ретельно слідкують за раціоном на шляху до фігури мрії — як насправді вони харчуються та яких правил дотримуються.

Суворі обмеження, підрахунок калорій, спорт, особливий режим харчування чи прості поради з чату GPT — знаменитості обирають різні способи підтримувати форму. Деякі з них змінювали раціон задля кардинального схуднення, а інші ж просто дотримуються певних правил здорового харчування.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про дієти та принципи харчування українських зірок, які вони самі називали секретами своєї стрункості.

Наталія Могилевська — два прийоми їжі та голодування

Співачка раніше розповідала, що за рік схудла на 25 кг. Артистка пояснювала, що харчується двічі на день і не снідає. Її перший прийом їжі зазвичай відбувається близько 13:00, а основу меню складають овочі. Серед улюблених страв — овочеві рагу, салати, тушковані овочі, буряк, а також гречка або червона риба.

Водночас артистка додає до раціону гіркі трави та сиродавлені олії, які, за її словами, є важливою частиною її харчування. Другий прийом їжі Могилевська влаштовує між 16:00 та 17:00. Зазвичай це знову овочеві страви — тушкована капуста, овочеві мікси або суп із сочевицею та кінзою. Також співачка їсть квашену капусту та домашні консервації.

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Окрім цього, Могилевська розповідала, що раз на тиждень взагалі дотримується одноразового харчування, а замість вечері випиває рицинову олію. А нещодавно вона також розповіла, що перед важливими подіями практикує день голодування.

Володимир Жогло — дієта гумориста після баріатричної операції

Комік близько року тому переніс баріатричну операцію — зменшив об’єм шлунка. Він розповідав, що рішення було пов’язане не лише з бажанням схуднути: через зайву вагу у нього почалися проблеми зі здоров’ям, тому операцію рекомендували лікарі.

Після втручання Жогло їсть значно менше, ніж раніше. Він намагається обмежувати борошняні та дуже жирні продукти, оскільки вони провокують у нього печію. Водночас повної заборони на улюблені страви немає: комік жартує, що від картопляного пюре поки ще не відмовляється.

Володимир Жогло / © instagram.com/zhohlovolodymyr

Володимир Жогло / © instagram.com/zhohlovolodymyr

Оля Полякова — їсть за схемою і виключила вуглеводи

Співачка неодноразово розповідала про своє ставлення до харчування. Співачка зізнавалася, що не обмежує себе жорсткими заборонами й може їсти улюблені страви, але у певному дозуванні. Водночас вона багато тренується та витрачає значну кількість енергії. Серед продуктів, які Полякова називала своїми фаворитами, — яблука, яйця та салат.

Крім того, артистка пропагує шанувальникам харчування за системою LCHF. Такий підхід передбачає суттєве обмеження вуглеводів та акцент на білкових продуктах і жирах. За словами Полякової, таке харчування допомагає довше залишатися ситою, обходитися без постійних перекусів і уникати різких коливань рівня інсуліну. До того ж зірка не їсть пізно вночі.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Павло Зібров — раціон співака під контролем дружини

Народний артист України зізнається, що самостійно дотримуватися суворої дієти йому складно. Тому за його харчуванням стежить дружина Марина, яка контролює не лише вибір продуктів, а й кількість їжі. Нині співак при зрості 188 см важить близько 100 кг і ще влітку хотів позбутися приблизно трьох кілограмів.

У щоденному меню артиста є легкий сніданок — наприклад, кисломолочний сир із ягодами або фруктами. А от вареники, деруни та пироги, які він дуже любить, дружина дозволяє лише зрідка — переважно на великі свята та в обмеженій кількості.

Павло Зібров з дружиною / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров з дружиною / © instagram.com/pavlo_zibrov

Оля Цибульська — заміна вечері на коктейлі

Співачка розповіла, що за останній час схудла на 12 кг: її вага зменшилася з 71 до 59 кг. Зміни в харчуванні почалися під час гастролей у США, коли через сильний джетлаг співачка змінила режим дня та перестала нормально вечеряти. Замість вечірнього приймання їжі вона почала вживати протеїнові коктейлі.

Після повернення в Україну ця звичка залишилася. Водночас Цибульська додала до свого способу життя фізичні навантаження: протягом трьох місяців вона двічі на тиждень займалася пілатесом, а згодом додала силові тренування.

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Олена Кравець — схудла на 9 кг на «дофаміновому харчуванні»

Акторка розповідала, що такого результату досягла за допомогою дієтологині. При цьому Олена дотримується не суворих правил, а «дофамінового харчування». За її словами, вона могла їсти різні продукти, але стежити за тим, коли, що і в якій кількості споживає.

Наприклад, після лінивих вареників Кравець могла з’їсти зелене яблуко, а після супу — огірок. Раніше акторка зізнавалася, що постійно відчувала голод і мала складні стосунки з їжею, однак робота з фахівчинею допомогла їй змінити цей підхід.

Олена Кравець

Олена Кравець

Маша Єфросиніна — виключила з харчування низку продуктів

Ведуча не раз наголошувала на важливості збалансованого харчування. Так, зірка розповідала, що в її меню є все, зокрема й м’ясо. Та все ж Єфросиніна свідомо відмовилася від низки продуктів.

Серед того, що не вживає Маша — цукор, біле тісто, кетчуп, майонез, сосиски, ковбаси та солодкі газовані напої. Окрім харчування, вона також наголошує на дисципліні та регулярній фізичній активності.

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Дмитро Комаров — рахував калорії за допомогою ChatGPT

Телеведучий свого часу розповідав, що за пів року схуд на 7–8 кг і практично не займався спортом. За його словами, результату він досяг завдяки змінам у харчуванні: повністю відмовився від цукру, виключив хліб і почав рідше їсти жирні та смажені продукти.

Цікаво, що за порадою щодо харчування Комаров звернувся до ChatGPT. Він розповідав, що за допомогою штучного інтелекту розібрався з орієнтовною калорійністю раціону, після чого почав рахувати калорії та створив дефіцит. У результаті телеведучий повідомляв про вагу близько 79–80 кг.

Дмитро Комаров — після схуднення / © instagram.com/komarovmir

Дмитро Комаров — після схуднення / © instagram.com/komarovmir

Тіна Кароль — харчується за таблицею інсулінового індексу

Співачка свого часу ділилася таблицею харчування, яка визначала, які продукти та в який час вона вживає. Згідно з опублікованою схемою, до 13:00 артистка обирала продукти з нижчим показником інсулінового індексу, від 13:00 до 15:00 — продукти з вищим показником, а після 15:00 її вибір був ще більш обмеженим.

У списку продуктів Кароль були яйця, курка, індичка, риба, морепродукти, сири, нут, кіноа, горіхи та овочі. Пасту, гречку, хліб, ягоди й деякі інші продукти таблиця відносила переважно до денного приймання їжі, тоді як на вечерю передбачала овочі, авокадо, оливкову олію, горіхи та інші продукти з низькими показниками.

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Наталка Денисенко — має певну послідовність вживання їжі

Наталка Денисенко запевняє, що не дуже жорстко обмежує себе в їжі. За словами акторки, підтримувати форму їй допомагають певні звички, трохи спорту та збалансований підхід до харчування.

Денисенко розповіла, що дотримується певного порядку під час приймання їжі: спочатку їсть овочі, потім білкові продукти, а після цього — вуглеводи. Також вона не відмовляється повністю від солодкого, але їсть його після основного приймання їжі. Алкоголь і куріння, за словами акторки, у її житті відсутні.

«Звикла харчуватися так: більше клітковини і білка, без цукру, без перекусів. Без соусів. Їсте спочатку овочі. Потім білок, м’ясо. І потім вуглеводи (каші). Ну і солодке дозволяю, але після приймання їжі», — пояснювала зірка.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie