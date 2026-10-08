Раціон Комарова складає ШІ, а Могилевська голодує: яких дієт дотримуються українські зірки

Тіна Кароль, Павло Зібров, Наталія Могилевська, Дмитро Комаров, Оля Полякова

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Українські зірки ретельно слідкують за раціоном на шляху до фігури мрії — як насправді вони харчуються та яких правил дотримуються.

Суворі обмеження, підрахунок калорій, спорт, особливий режим харчування чи прості поради з чату GPT — знаменитості обирають різні способи підтримувати форму. Деякі з них змінювали раціон задля кардинального схуднення, а інші ж просто дотримуються певних правил здорового харчування.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про дієти та принципи харчування українських зірок, які вони самі називали секретами своєї стрункості.

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Наталія Могилевська — два прийоми їжі та голодування

Співачка раніше розповідала, що за рік схудла на 25 кг. Артистка пояснювала, що харчується двічі на день і не снідає. Її перший прийом їжі зазвичай відбувається близько 13:00, а основу меню складають овочі. Серед улюблених страв — овочеві рагу, салати, тушковані овочі, буряк, а також гречка або червона риба.

Водночас артистка додає до раціону гіркі трави та сиродавлені олії, які, за її словами, є важливою частиною її харчування. Другий прийом їжі Могилевська влаштовує між 16:00 та 17:00. Зазвичай це знову овочеві страви — тушкована капуста, овочеві мікси або суп із сочевицею та кінзою. Також співачка їсть квашену капусту та домашні консервації.

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Окрім цього, Могилевська розповідала, що раз на тиждень взагалі дотримується одноразового харчування, а замість вечері випиває рицинову олію. А нещодавно вона також розповіла, що перед важливими подіями практикує день голодування.

Володимир Жогло — дієта гумориста після баріатричної операції

Комік близько року тому переніс баріатричну операцію — зменшив об’єм шлунка. Він розповідав, що рішення було пов’язане не лише з бажанням схуднути: через зайву вагу у нього почалися проблеми зі здоров’ям, тому операцію рекомендували лікарі.

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Після втручання Жогло їсть значно менше, ніж раніше. Він намагається обмежувати борошняні та дуже жирні продукти, оскільки вони провокують у нього печію. Водночас повної заборони на улюблені страви немає: комік жартує, що від картопляного пюре поки ще не відмовляється.

Володимир Жогло / © instagram.com/zhohlovolodymyr

Оля Полякова — їсть за схемою і виключила вуглеводи

Співачка неодноразово розповідала про своє ставлення до харчування. Співачка зізнавалася, що не обмежує себе жорсткими заборонами й може їсти улюблені страви, але у певному дозуванні. Водночас вона багато тренується та витрачає значну кількість енергії. Серед продуктів, які Полякова називала своїми фаворитами, — яблука, яйця та салат.

Крім того, артистка пропагує шанувальникам харчування за системою LCHF. Такий підхід передбачає суттєве обмеження вуглеводів та акцент на білкових продуктах і жирах. За словами Полякової, таке харчування допомагає довше залишатися ситою, обходитися без постійних перекусів і уникати різких коливань рівня інсуліну. До того ж зірка не їсть пізно вночі.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Павло Зібров — раціон співака під контролем дружини

Народний артист України зізнається, що самостійно дотримуватися суворої дієти йому складно. Тому за його харчуванням стежить дружина Марина, яка контролює не лише вибір продуктів, а й кількість їжі. Нині співак при зрості 188 см важить близько 100 кг і ще влітку хотів позбутися приблизно трьох кілограмів.

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У щоденному меню артиста є легкий сніданок — наприклад, кисломолочний сир із ягодами або фруктами. А от вареники, деруни та пироги, які він дуже любить, дружина дозволяє лише зрідка — переважно на великі свята та в обмеженій кількості.

Павло Зібров з дружиною / © instagram.com/pavlo_zibrov

Оля Цибульська — заміна вечері на коктейлі

Співачка розповіла, що за останній час схудла на 12 кг: її вага зменшилася з 71 до 59 кг. Зміни в харчуванні почалися під час гастролей у США, коли через сильний джетлаг співачка змінила режим дня та перестала нормально вечеряти. Замість вечірнього приймання їжі вона почала вживати протеїнові коктейлі.

Після повернення в Україну ця звичка залишилася. Водночас Цибульська додала до свого способу життя фізичні навантаження: протягом трьох місяців вона двічі на тиждень займалася пілатесом, а згодом додала силові тренування.

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Олена Кравець — схудла на 9 кг на «дофаміновому харчуванні»

Акторка розповідала, що такого результату досягла за допомогою дієтологині. При цьому Олена дотримується не суворих правил, а «дофамінового харчування». За її словами, вона могла їсти різні продукти, але стежити за тим, коли, що і в якій кількості споживає.

Наприклад, після лінивих вареників Кравець могла з’їсти зелене яблуко, а після супу — огірок. Раніше акторка зізнавалася, що постійно відчувала голод і мала складні стосунки з їжею, однак робота з фахівчинею допомогла їй змінити цей підхід.

Олена Кравець

Маша Єфросиніна — виключила з харчування низку продуктів

Ведуча не раз наголошувала на важливості збалансованого харчування. Так, зірка розповідала, що в її меню є все, зокрема й м’ясо. Та все ж Єфросиніна свідомо відмовилася від низки продуктів.

Серед того, що не вживає Маша — цукор, біле тісто, кетчуп, майонез, сосиски, ковбаси та солодкі газовані напої. Окрім харчування, вона також наголошує на дисципліні та регулярній фізичній активності.

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Дмитро Комаров — рахував калорії за допомогою ChatGPT

Телеведучий свого часу розповідав, що за пів року схуд на 7–8 кг і практично не займався спортом. За його словами, результату він досяг завдяки змінам у харчуванні: повністю відмовився від цукру, виключив хліб і почав рідше їсти жирні та смажені продукти.

Цікаво, що за порадою щодо харчування Комаров звернувся до ChatGPT. Він розповідав, що за допомогою штучного інтелекту розібрався з орієнтовною калорійністю раціону, після чого почав рахувати калорії та створив дефіцит. У результаті телеведучий повідомляв про вагу близько 79–80 кг.

Дмитро Комаров — після схуднення / © instagram.com/komarovmir

Тіна Кароль — харчується за таблицею інсулінового індексу

Співачка свого часу ділилася таблицею харчування, яка визначала, які продукти та в який час вона вживає. Згідно з опублікованою схемою, до 13:00 артистка обирала продукти з нижчим показником інсулінового індексу, від 13:00 до 15:00 — продукти з вищим показником, а після 15:00 її вибір був ще більш обмеженим.

У списку продуктів Кароль були яйця, курка, індичка, риба, морепродукти, сири, нут, кіноа, горіхи та овочі. Пасту, гречку, хліб, ягоди й деякі інші продукти таблиця відносила переважно до денного приймання їжі, тоді як на вечерю передбачала овочі, авокадо, оливкову олію, горіхи та інші продукти з низькими показниками.

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Наталка Денисенко — має певну послідовність вживання їжі

Наталка Денисенко запевняє, що не дуже жорстко обмежує себе в їжі. За словами акторки, підтримувати форму їй допомагають певні звички, трохи спорту та збалансований підхід до харчування.

Денисенко розповіла, що дотримується певного порядку під час приймання їжі: спочатку їсть овочі, потім білкові продукти, а після цього — вуглеводи. Також вона не відмовляється повністю від солодкого, але їсть його після основного приймання їжі. Алкоголь і куріння, за словами акторки, у її житті відсутні.

«Звикла харчуватися так: більше клітковини і білка, без цукру, без перекусів. Без соусів. Їсте спочатку овочі. Потім білок, м’ясо. І потім вуглеводи (каші). Ну і солодке дозволяю, але після приймання їжі», — пояснювала зірка.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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