Раян Рейнольдс розповів про їхнє життя з Блейк Лайвлі після появи четвертої дитини: "Справжній зоопарк"

Голлівудський актор Раян Рейнольдс та його дружина Блейк Лайвлі звикають до нових умов життя, адже нещодавно у пари народилася четверта дитина.

Як розповів зірковий батько, вони з дружиною готувалися до появи малюка та з нетерпінням очікували на нього. Не дивлячись на певні труднощі, подружжя чудово справляється з новими обов'язками.

"Слухайте, ми б цього не робили чотири рази, якби нам це не сподобалось. Все чудово. Насправді все фантастично… Якби ми досі не зналися на цьому, я думаю, у нас були б великі неприємності. Але тут справжній зоопарк", - сказав Рейнольдс в програмі Power Lunch.

Фото: instagram.com/blakelively

А ось на популярне запитання про стать та ім'я дитини подружжя поки вирішило не відповідати та тримає усі подробиці у секреті.

Нагадаємо, що Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс вже виховують трьох доньок – 8-річну Джеймс, 6-річну Інес та 3-річну Бетті.

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