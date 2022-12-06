Раян Рейнольдс розвеселив Мережу світлиною з вагітною Блейк Лайвлі у новорічній піжамі

Голлівудський актор Раян Рейнольдс поділився кумедним фото зі своєю вагітною дружиною, акторкою Блейк Лайвлі.

Зірка кіно опублікував у своєму Instagram веселу світлину, на якій усміхнена Блейк позує разом із ним у новорічній піжамі та халаті, а поруч із парою стоять Санта Клаус та його дружина.

"Ми зустріли Джессіку Клаус та її чоловіка на Полярному експресі. Вона була усім, про що я завжди мріяв з дитинства. Вона пахла булочками з корицею та сангрією", - підписав фото актор.

Фото: instagram.com/vancityreynolds

Однак без жартів у родини не обійшлося, тим паче, що Блейк та Лайвлі вміють вдало пожартувати одне над одним. Так, у пізніше у сторіз Рейнольдс додав таке саме фото та написав, що випадково "обрізав" красиве взуття дружини.

"Я обрізав черевики моєї дружини на фотографії, яку я розмістив. Це непростимо, і я перепрошую у всіх, кого я образив цією безсердечною відсутністю стійкості. Прямую до лікарні, щоб зважити свій мозок", - пожартував Раян.

Фото: instagram.com/vancityreynolds

Нагадаємо, зараз зіркове подружжя очікує на появу третьої спільної дитини.

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