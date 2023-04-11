Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі переїжджають з Нью-Йорка до села у Великій Британії

Акторське подружжя, Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі, які нещодавно вчетверте стали батьками, планують переїзд.

Родина вже придбала нерухомість у селищі у Вельсі та планує залишити свій будинок у Нью-Йорку, у США. А все через захоплення Рейнольдса футболом. Про це пише The Sun.

Два роки тому актор придбав футбольний клуб "Рексем" майже за 10 мільйонів фунтів стерлингів. Зараз команда має усі перспективи потрапити до Прем'єр-ліги, тож актор вирішив зосередитися на просуванні своїх гравців.

"Райан переїжджає до Марфорда, і це все, про що можуть говорити місцеві жителі. Його будинок стоїть на найкращій дорозі. Найвідоміша людина з Марфорда - Тім Вінсент з "Блакитного Пітера", тож голлівудська зірка - це крок вперед для села! Можливо, це не Нью-Йорк, але червона доріжка буде розгорнута, коли Райан приїде до міста", - сказав інсайдер.

Блейк Лайвлі з чоловіком / Фото: instagram.com/blakelively

Зазначимо, що спочатку Блейк поставила скептично до нового захоплення чоловіка, але зрештою підтримала його та навіть відвідує разом з ним матчі.

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