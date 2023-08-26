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Раян Рейнольдс зворушливо привітав Блейк Лайвлі з днем народження та захопив рідкісними фото з нею

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Раян Рейнольдс зворушливо привітав Блейк Лайвлі з днем народження та захопив рідкісними фото з нею

Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі / Фото: instagram.com/vancityreynolds

Зірці "Пліткарки" виповнилося 36 років.

Голлівудський актор Раян Рейнольдс ніжно звернувся до своєї дружини, акторки Блейк Лайвлі.

У день 36-річчя коханої знаменитість поділився рідкісними світлинами з коханою з сімейного архіву. На них він показав щасливі миті з Блейк та її усміхнене обличчя на фото.

"Єдине, що безповоротно належить мені у світі, - це любов, вдячність і благоговіння, які я відчуваю до цієї людини. Спостерігати за її життям - це те, що я не зміг б сприйняти як належне, якби навіть намагався. І повірте, я намагаюся. З днем народження, Блейк. Ти повісила чортів місяць", - написав Рейнольдс.

Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі / © instagram.com/vancityreynolds
Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі / Фото: instagram.com/vancityreynolds
Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі / © instagram.com/vancityreynolds
Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі / Фото: instagram.com/vancityreynolds
Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі / © instagram.com/vancityreynolds
Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі / Фото: instagram.com/vancityreynolds

У коментарях до світлин шанувальники пари приєднали до привітань та побажали Блейк всього найкращого. Також фани пожартували, що цього року фото для привітання у Мережі скоріш за все обирала сама акторка, адже на них вона має просто чудовий вигляд.

Блейк Лайвлі / © instagram.com/vancityreynolds
Блейк Лайвлі / Фото: instagram.com/vancityreynolds

Справа в тому, що Райнольдс та Лайвлі давно відомі своїм особливим почуттям гумору. Щороку пара вітає одне одного у соцмережах та обирає найневдаліші світлини свого партнера для цього. Зіркове подружжя вже зробили такі привітання своєю "фішкою".

Блейк Лайвлі / © instagram.com/vancityreynolds
Блейк Лайвлі / Фото: instagram.com/vancityreynolds

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Дата публікації
Перегляди
374
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