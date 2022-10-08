Реакція зірок на вибух на Кримському мосту: "З днем народження, Путлєр"

Українські знаменитості разом зі співвітчизниками ретельно стежать за приємними новинами, які несуться з самого ранку з Криму.

Українські зірки відреагували на вибух на Кримському мосту.

Так, у соцмережах своїми реакціями з шанувальниками вже поділилися співачка Камалія, шоумен Володимир Остапчук, фітнестренерка Марина Боржемська, ведуча Марічка Падалко та ведучий і шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.

Так, хтось зі знаменитостей відреагував жартами, як от Ектор Хіменес-Браво. А Володимир Остапчук та Камалія цим вибухом привітали Путіна з днем народження, який російський терорист відсвяткував 7 жовтня.

Наталія Могилевська

"І таке в житті буває. Доброго ранку! P.S. момент вибуху на Кримському мосту"

Володимир Остапчук

"З днем народження, Вова"

Камалія

"Горить! Гарно горить! Кримський міст частково зруйновано! Слава Україні! Путлєр, з Днем народження тебе"

Марічка Падалко

"Доброго ранку! Так зараз горить Кримський міст. Просто як на ескізі марки "Укрпошти". Ось вона – сила візуалізації! Потужний вибух пролунав сьогодні вранці. Місцеві мешканці в Керчі повідомляють, що вибух був дуже відчутним, в квартирах повилітати вікна, і була вібрація стін. Відомо, що вибух стався на залізничній гілці мосту. За версією окупаційної влади, причина вибуху - пожежа в товарному потягу"

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Марина Боржемська

"Цікаве явище - чомусь горить Кримський міст. Хтось знає причину?"

Ектор Хіменес-Браво

"Що по бавовні? ЗСУ – найкращий постачальник бавовни у всьому світі! Віримо і пишаємося. А ви там і далі мовчіть, нічого не горить"

Нагадаємо, що сьогодні зранку, 8 жовтня, на Кримському мосту стався вибух і спалахнула масштабна пожежа. Окупаційна влада Криму повідомляє, що на одній із ділянок переправи загорілася цистерна з паливом. Тим часом Кримська залізниця інформує, що відбулося загоряння паливної цистерни у хвості вантажного поїзда. Через пожежу автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Натомість судноплавство в Керченській протоці не перекривалося.

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