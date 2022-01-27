Реакція зірок на заяву Сніжани Єгорової про підтримку Путіна: "Сніжо, ти їб*нулась"

Багато знаменитостей не лишилися осторонь заяви ведучої.

Скандальна заява, з якою ведуча Сніжана Єгорова виступила днями, шокувала й українських знаменитостей.

Як відомо, у себе на сторінці в Facebook Єгорова публічно підтримала політику президента РФ Володимира Путіна і заявила, що українцям слід "очистити мозок від темної сторони свідомості".

Першою не витримала українська дизайнерка та авторка Ольга Навроцька. Під постом Єгорової вона написала: "Сніжо, ти їб*нулась?" Пізніше у соцмережі Ольга додала:

"Я вчора нормально так поматюкалася в соцмережах. Під гарячу руку трапилася Єгорова… Зрозуміло, це мало що поміняє, зате від душі. Зараз взагалі час такий, що без матюка нікуди. Толерантність і таке інше в мене вичерпалися. Я не робитиму вигляду, що я вище цього, і надсилати всім мудакам "промінчики добра". Мої промінчики добра я спрямовуватиму лише своїм адекватним друзям і патріотам моєї країни. Вас я люблю, і з вами мені не страшно", - написала Навроцька.

Також заявою Єгорової була шокована й українська акторка, заслужена артистка України Ірма Вітовська. Вона зізналася, що вони зі Сніжаною були близькими подругами, допоки у тої не з'явилися українофобні настрої:

"У мене немає жодних емоцій, окрім жалості. Шкода, що Сніжана Грищенко, українка з Таврії, ось так абсолютно заперечує вибір України, її жертви, і не лише ті, що зараз, а всі історичні жертви", – сказала Вітовська, пише "Сегодня".

Ірма Вітовська

Акторка додала, що 10 років тому Єгорова, навпаки, була щирою патріоткою, разом з ексчоловіком Антіном Мухарським записувала українські пісні:

"Не знаю, чого її понесло і на якому етапі стався поворот, це, мабуть, щось психологічне, чи вона, можливо, не може говорити інакше через свої зобов'язання перед кимось, чи хтось вплинув на неї", – висловила припущення Ірма.

Поділився думками щодо поведінки Єгорової й ведучий та продюсер Ігор Кондратюк. Він вважає, що ведучій потрібна серйозна психологічна допомога:

"У цьому випадку – на мою думку – ми маємо справу з симпатією агресорові (і ненавистю до українців, бо перше без другого не буває). Або з відсутністю мозку. Мені здається, що Сніжана є жертвою стокгольмського синдрому: її вабить маніяк-вбивця-ґвалтівник Путін. СБУ та психіатру є про що з нею поговорити", - сказав Кондратюк.

Ігор Кондратюк / скріншот з відео

Нагадаємо, що телеведуча Сніжана Єгорова, відома своїми українофобськими висловлюваннями, публічно підтримала політику президента РФ Володимира Путіна. Зазначимо, що на своїй сторінці у Facebook Єгорова часто відверто критикує українських політиків і пише про те, що виступає проти президента України Володимира Зеленського і всього Європейського союзу.

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