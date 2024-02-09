Реакція зірок на звільнення Залужного: Цимбалюк шокований, Раміна підтримала Сирського

Рішення президента України Володимира Зеленського про заміну головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного викликало хвилю суперечливих реакцій серед українців.

Зокрема, своїми емоціями поділилися й українські зірки. Багато хто зі знаменитостей розмістили у соцмережах спільні світлини з генералом Залужним і подякували йому за Україну. Дехто емоційно висловився проти рішення Зеленського, який звільнив Залужного та призначив на посаду головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського. А хтось побажав Сирському успіхів і підтримав його.

Сайт ТСН.ua зібрав реакцію зірок на відставку Валерія Залужного.

Раміна Есхакзай

Журналістка Раміна Есхакзай подякувала Валерію Залужному за роботу, а Олександру Сирському побажала бути "вправнішими та хитрішими" за нашого ворога:

"Дякую генералу Валерію Федоровичу Залужному за роботу! Бажаю команді генерала-полковника Олександра Станіславовича Сирського бути вправнішими та хитрішими за нашого ворога. Ціна помилок – людські життя. Нехай якомога більше наших військових повернеться додому. Ворогу бажаю стратегічних та тактичних помилок!"

Зірки про звільнення Валерія Залужного

Тарас Тополя

Музикант та лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який на війні був парамедиком, подякував Валерію Залужному та висловив свою повагу:

"Повага і вдячність, товарише генерале Валерій Залужний! Пишаємось!"

Зірки про звільнення Валерія Залужного

Ірина Федишин

Співачка Ірина Федишин новину про відставку Залужного назвала "болючою":

"Болюча новина… Але знаю одне – як би важко не було, треба вдихнути і разом йти до перемоги, кожен на своєму місці. Дякую, пане генерале. Честь і щира повага, Валерій Залужний. Ви в історії назавжди"

Зірки про звільнення Валерія Залужного

Тарас Цимбалюк

Актор Тарас Цимбалюк не приховує, що був приголомшений відставкою Залужного. Артиста дуже обурила ця новина:

"Але, вибачте, нарешті є головнокомандувач - Залужний. У нього, до речі, як ніколи рідкість, за правом, високий рейтинг (ааа, може, в цьому "проблемка"?)… І тут качають тезу про його звільнення… хм… от прямо - хм... Чому так? Це ж, чи не єдина людина серед наших керманичів, якій довіряє зараз основний прошарок України – військові! Важлива акредитація довіри? – ключова! Бо завойовувалась важкелезним досвідом!"

Зірки про звільнення Валерія Залужного

Зірки про звільнення Валерія Залужного

Руслана Лижичко

Співачка Руслана висловила свою подяку та захоплення паном генералом Валерієм Залужним:

"Для мене честь народитися і жити з вами в одній країні, в один час, під одним небом на одній землі. Ви для мене - сила, мудрість і гідність, ви дали нам впевненість у майбутньому, у перемозі добра над злом, у перемозі світла над темрявою"

Зірки про звільнення Валерія Залужного

Юрій Горбунов

Зірки про звільнення Валерія Залужного

Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На його посаду очільник країни назначив генерал-полковника Олександра Сирського. Залужний обіймав цю посаду від липня 2021 року.

Читайте також: