Ребел Вілсон налякала фото з розбитим обличчям та розповіла, що з нею сталося

Акторка опинилася в лікарні.
Голлівудська зірка Ребел Вілсон неабияк налякала своїх шанувальників, коли показалася в Instagram-stories з розбитим обличчям.
Як розповіла акторка, серйозне травмування вона отримала під час знімань нового фільму Bride Hard, де вона виконує одну з головних ролей.
На знімальному майданчику 43-річна Ребел невдало виконала каскадерський трюк та впала, розбивши ніс. Одразу після падіння зірку відвезли до найближчої лікарні, де лікарі наклали їй три шви на обличчі.
"Зовсім не так я хотіла закінчити цей фільм! Три шви і вчора ввечері в лікарні після нещасного випадку під час каскадерського трюку о четвертій ранку", - розповіла Ребел.
Нагадаємо, нещодавно Ребел Вілсон вийшла в світ зі своєю нареченою Рамоною Агрумою. Закохані не приховували почуттів та показали ніжні поцілунки на камеру.
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