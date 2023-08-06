Ребел Вілсон налякала фото з розбитим обличчям та розповіла, що з нею сталося

Голлівудська зірка Ребел Вілсон неабияк налякала своїх шанувальників, коли показалася в Instagram-stories з розбитим обличчям.

Як розповіла акторка, серйозне травмування вона отримала під час знімань нового фільму Bride Hard, де вона виконує одну з головних ролей.

На знімальному майданчику 43-річна Ребел невдало виконала каскадерський трюк та впала, розбивши ніс. Одразу після падіння зірку відвезли до найближчої лікарні, де лікарі наклали їй три шви на обличчі.

"Зовсім не так я хотіла закінчити цей фільм! Три шви і вчора ввечері в лікарні після нещасного випадку під час каскадерського трюку о четвертій ранку", - розповіла Ребел.

Ребел Вілсон / Фото: instagram.com/rebelwilson

Нагадаємо, нещодавно Ребел Вілсон вийшла в світ зі своєю нареченою Рамоною Агрумою. Закохані не приховували почуттів та показали ніжні поцілунки на камеру.

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