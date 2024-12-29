Ребел Вілсон офіційно уклала шлюб із дружиною в Сіднеї і показала фото з їхнього другого весілля

Знаменитість показала, яким було їхнє свято.
Відома австралійська акторка Ребел Вілсон офіційно уклала шлюб зі своєю партнеркою, дизайнеркою Рамоною Агрумою.
Сталося це на батьківщині знаменитості – в Сіднеї. Артистці в цьому допомогла сестра Ліберті, яка зайнялася організацією свята. Особливий день Ребел та Рамона провели в компанії найближчих та найрідніших. Особливо Вілсон тішиться, що на її весілля змогла потрапити 94-річна бабуся Гар.
Друге весілля закохані влаштовували вже не з таким розмахом. Ребел обрала рожеву сукню з відкритими плечима, а Рамона – стриману кремову. Зачіски парочка теж не робила, а просто розпустила волосся.
"Моя сестра Ліберті організувала наше законне весілля в Сіднеї! Це означало, що моя 94-річна бабуся Гар могла приїхати, що було для нас дуже особливим. Я відчувала, що це буде правильним зробити це в моєму рідному місті в цю чудову пору року", - поділилася акторка.
Зазначимо, це вже друге весілля Ребел Вілсон та Рамони Агруми. Вперше закохані стали під вінець наприкінці вересня на острові Сардинія, Італія.
До речі, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, хто з українських та світових зірок зіграв весілля 2024 року.
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