Ребел Вілсон офіційно уклала шлюб із дружиною в Сіднеї і показала фото з їхнього другого весілля

Відома австралійська акторка Ребел Вілсон офіційно уклала шлюб зі своєю партнеркою, дизайнеркою Рамоною Агрумою.

Сталося це на батьківщині знаменитості – в Сіднеї. Артистці в цьому допомогла сестра Ліберті, яка зайнялася організацією свята. Особливий день Ребел та Рамона провели в компанії найближчих та найрідніших. Особливо Вілсон тішиться, що на її весілля змогла потрапити 94-річна бабуся Гар.

Друге весілля Ребел Вілсон / Фото: instagram.com/rebelwilson

Друге весілля закохані влаштовували вже не з таким розмахом. Ребел обрала рожеву сукню з відкритими плечима, а Рамона – стриману кремову. Зачіски парочка теж не робила, а просто розпустила волосся.

Друге весілля Ребел Вілсон / Фото: instagram.com/rebelwilson

"Моя сестра Ліберті організувала наше законне весілля в Сіднеї! Це означало, що моя 94-річна бабуся Гар могла приїхати, що було для нас дуже особливим. Я відчувала, що це буде правильним зробити це в моєму рідному місті в цю чудову пору року", - поділилася акторка.

Друге весілля Ребел Вілсон / Фото: instagram.com/rebelwilson

Зазначимо, це вже друге весілля Ребел Вілсон та Рамони Агруми. Вперше закохані стали під вінець наприкінці вересня на острові Сардинія, Італія.

Друге весілля Ребел Вілсон / Фото: instagram.com/rebelwilson

До речі, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, хто з українських та світових зірок зіграв весілля 2024 року.

Читайте також: