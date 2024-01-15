Ребел Вілсон після схуднення на 35 кіло знову набрала зайву вагу: який вигляд має акторка

Комедійна австралійська акторка Ребел Вілсон, якій майже три роки тому вдалося схуднути на 35 кіло, пожалілася, що знову набрала зайву вагу.

Про це знаменитість розповіла у своєму Instagram та показала, який тепер вигляд має. Вілсон зізналась, що дійсно багато часу наполегливо працювала над своїм тілом, однак через стрес зайва вага повернулася. Знаменитість зізналась, що набрала 14 кіло.

"Старанна робота призвела до того, що через увесь цей стрес я набрала 14 кіло! Через це я погано почуваюся. Цього не мало статися, але так вже є", - поділилася акторка.

Ребел Вілсон / Фото: instagram.com/rebelwilson

Знаменитість зізналась, що зайва вага повернулася через роботу. Останнім часом Ребел наполегливо працювала над новими проєктами та стала менше приділяти уваги своєму тілу.

"Я дійсно пишаюся своєю роботою над новими фільмами та своїми мемуарами, але цього було забагато. Я стала менше звертати увагу на свій здоровий спосіб життя", - поділилася акторка.

Нагадаємо, Ребел Вілсон серйозно зайнялася своїм тілом навесні 2020 року. Вже в лютому 2021 року артистка приголомшила першими результатами. Усього акторці вдалося схуднути на 35 кіло.

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