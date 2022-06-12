Ребел Вілсон планує укласти шлюб зі своєю партнеркою – ЗМІ

Відома австралійська акторка Ребел Вілсон вирішила узаконити стосунки зі своєю партнеркою.

Артистка, яка за короткий період часу схудла на 35 кіло, планує укласти шлюб зі своєю обраницею fashion-дизайнеркою Рамоною Агрумою.

Як повідомило джерело виданню Daily Mail, Ребел вже встигла познайомити маму зі своєю партнеркою. Задля цього, близька людина Вілсон прилетіла з Сіднея до Лос-Анджелеса.

"Вона та Агрума дуже зблизилися за короткий час. Мати Вілсон Сью Боундс, яка живе в Сіднею, нещодавно прилетіла до Лос-Анджелеса, щоб зустрітися з Агрумою, і пара відкрито обговорювала створення сім'ї та весілля", - йдеться в повідомленні.

Ребел Вілсон зі своєю обраницею / Фото: instagram.com/rebelwilson

Зазначимо, про нетрадиційну сексуальну орієнтацію Ребел Вілсон стало відомо нещодавно. Акторка здійснила камінгаут та показала свою кохану.

Про стосунки Агруми та Ребел мало що відомо. Вперше їх помітили разом у січні цього року. А на церемонії нагродження "Оскар-2022"акторку супроводжувала Рамона.

Раніше Вілсон зустрічалася з підприємцем та мільярдером Джейкобом Бушем. Утім, на початку 2021 року пара розійшлася.

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