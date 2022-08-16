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Ребел Вілсон показала, який вигляд мала до того, як схудла на 35 кіло

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Ребел Вілсон показала, який вигляд мала до того, як схудла на 35 кіло

Ребел Вілсон / Фото: instagram.com/rebelwilson

Відома австралійська акторка Ребел Вілсон показала, як кардинально змінилася її зовнішність.

Відома акторка Ребел Вілсон показала, який вигляд мала до того, як схудла на 35 кіло.

Так, у своєму Instagram знаменитість поділилася доволі архівним знімком. Артистка показала фото, на якому зображена з британським співаком та актором Гаррі Стайлзом.

До слова, і Гаррі, і Ребел за цей час неабияк змінилися. Виконавець змінив зачіску, а от акторка – фігуру. Ребел за короткий період часу схудла на 35 кіло, а на фото зірка постала ще до своїх кардинальних змін.

Ребел Вілсон і Гаррі Стайлз / © instagram.com/rebelwilson
Ребел Вілсон і Гаррі Стайлз / Фото: instagram.com/rebelwilson

"Так. Ми обидва виросли в нашій зовнішності (і кар'єрі). Люблю тебе, Гаррі Стайлз, і не можу дочекатися, щоб побачити всі твої нові фільми", - зазначила акторка.

Зазначимо, у червня Ребел Вілсон шокувала прихильників. Акторка здійснила камінгаут та показала свою кохану.

Про стосунки Агруми та Ребел мало що  відомо. Вперше їх помітили разом у січні цього року. А на церемонії нагродження "Оскар-2022"акторку супроводжувала Рамона. До речі, ширяться плітки, що Ребел планує укласти шлюб зі своєю партнеркою.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1101
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