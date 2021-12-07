Ребел Вілсон розповіла, хто негативно відреагував на її схуднення

Ребел Вілсон розповіла, хто негативно відреагував на її схуднення

Зірка схудла на 35 кілограмів.

Відома австралійська акторка Ребел Вілсон серйозно взялася за свою фігуру та схудла на 35 кілограмів.

Однак зірка говорить, що не всі добре відреагували на це. Коли артистка надумала худнути, то її творча команда була проти цього, адже саме її пишні форми принесли їй шалену популярність.

Ребел Вілсон / instagram.com/rebelwilson

"Насправді тут, у Голлівуді, я отримала багато невдоволень від моєї команди, коли сказала, що планую зайнятися своїм здоров'ям. Я збиралася змінити своє життя. Я заробляла мільйони доларів, бо була смішною та товстою дівчинкою", - розповіла знаменитість в програмі BBC Breakfast.

Нагадаємо, Ребел Вілсон вдалося схуднути на 35 кілограмів. Так, вона звернулася до спеціалістів, які призначили їй спеціальну дієту. Окрім того, зірка займалася спортом.

Ребел Вілсон / Instagram Ребел Вілсон

До речі, результатами свого схуднення артистка періодично ділиться у Мережі, публікуючи фото у купальнику.

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