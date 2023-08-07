Ребел Вілсон розсекретила, яким буде її майбутнє весілля з нареченою Рамоною Агрумою

Голлівудська зірка Ребел Вілсон розсекретила, яке вони з нареченою, дизайнеркою Рамоною Агрумою, планують весілля.

Парочка поки не визначилася з датою, коли вони офіційно укладуть шлюб. Однак підготовка до весілля вже розпочалася. Наразі закохані обирають місце проведення свята, тим часом Рамона вже склала список гостей.

Щоправда, акторка зізналась, що через планування весілля у них з нареченою виникають суперечки. Ребел хоче, щоб свято було ретельно продумане та з усіма урочистостями, тим часом Рамона хоче чогось зовсім протилежного. Як говорить знаменитість, їм доводиться шукати компроміс.

Ребел Вілсон з Рамоною Агрумою / Фото: instagram.com/rebelwilson

"Рамона подарувала мені набір для планування весілля, здається, жартома. Але потім вона така: "Подивися на це місце", або "Що ти думаєш про цей курорт?". А потім я весь день була на роботі, повернулася, а вона вже склала список гостей", - поділилася Вілсон в інтерв'ю People.

Також Вілсон розповіла про виховання 9-місячної доньки Ройс, яка з'явилася на світ у листопаді минулого року завдяки сурогатному материнству. За словами Ребел, вона хоче якомога більше проводити часу з дівчинкою та насолоджується материнством. Для знаменитості час, проведений із сім'єю, найкращий.

Ребел Вілсон з донькою / Фото: instagram.com/rebelwilson

"Я підкидаю Ройс у повітря, поки вона не захихотить, я лоскочу її і допомагаю вкласти її спати. Вона просто розчулила моє серце", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Ребел Вілсон неабияк налякала фанів. Знаменитість показалася у лікарні з розбитим обличчям та пояснила, що трапилося.

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