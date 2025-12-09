Ребел Вілсон стане мамою вдруге: дружина акторки вагітна

Ребел Вілсон із дружиною / © instagram.com/rebelwilson

Відома австралійська акторка Ребел Вілсон стане мамою вдруге.

Радісною новиною знаменитість поділилась в Instagram. Акторка повідомила, що незабаром в їхній із дружиною, дизайнеркою Рамоною Агрумою, родині буде поповнення. Кохана Ребел Вілсон вагітна. Ба більше, маля от-от з'явиться на світ. У Рамони вже видніється помітно округлий животик.

"Найщасливіша новина в нашій сім'ї. Скоро нас буде четверо! Дитина номер два вже в дорозі", - поділилась Рамона.

Дружина Ребел Вілсон вагітна / © instagram.com/rebelwilson

Ребел Вілсон теж прокоментувала майбутнє поповнення в родині. Артистка зізналась, що неабияк тішиться, що незабаром стане мамою двох малят.

Зазначимо, особисте життя Ребел Вілсон кардинально змінилося 2022 року. У червні знаменитість здійснила камінгаут та розсекретила свої стосунки з Рамоною Агрумою. Вже у листопаді пара заручилась. Саме тоді ж у закоханих народилась первістка – донька Ройс. У грудні 2024-го Ребел та Рамона офіційно уклали шлюб.

