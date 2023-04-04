Ребел Вілсон замилувала кадрами з чотиримісячною донькою та нареченою

Голлівудська акторка Ребел Вілсон разом зі своєю нареченою Рамуною Агрумою та донечкою Ройс вирушила на відпочинок на Карибські острови.

У відпустці зіркова родина насолоджується митями разом, а маленька Ройс взагалі вперше побачила океан. У Instagram Ребел поділилася щасливими кадрами, на яких показала обличчя чотиримісячної дитини. Акторка ніжно тримала дівчинку на руках на березі безлюдного острова посеред океану.

Пізніше у сторіз Ребел додала фото разом з Рамуною, на якому також тримала Ройс а руках, але на цей раз акторка закрила обличчя доньки зображенням сонечка.

Ребел Вілсон з донькою та нареченою / Фото: instagram.com/rebelwilson

Нагадаємо, що в листопаді 2022 Ребел Вілсон та її дівчина Рамуна Агрума повідомили про народження доньки - дівчинка народилася завдяки сурогатній матері. Після появи Ройс на світ акторка освідчилася своїй коханій у Діснейленді.

Читайте також: