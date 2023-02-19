Ребел Вілсон заручилася зі своєю дівчиною Рамоною Агрумою: "Ми сказали "Так!"

Голлівудська акторка Ребел Вілсон приголомшила шанувальників радісними новинами про своє особисте життя.

Зірка наважилася на серйозний крок у стосунках з fashion-дизайнеркою Рамоною Агрумою і освідчилася їй. Новиною Ребел поділилася в Instagram.

Заручини відбулися за справжнім казковим сценарієм. Заповітне "Так!" від нареченої Ребел почула у Діснейленді просто навпроти відомого замку. До того ж, закохані були одягнути в однакові кофтинки у біло-рожеву смужку з намальованим серцем.

"Ми сказали: "Так!". Дякую Tiffany за приголомшливу обручку, Бобу Ігеру та неймовірній команді Діснейленду за цей чарівний сюрприз", - написала в Мережі Вілсон.

Фото: instagram.com/rebelwilson

Пізніше у сторіз Ребел показала більше подробиць цього важливого для них з Рамоною дня. Так, наприклад, за декілька митей до заручин дизайнерка ласувала чуррос разом з нареченою та навіть гадки не мала про те, що буде відбуватися далі.

Фото: instagram.com/rebelwilson

Також Вілсон поближче показала обручку. Для своєї коханої акторка обрала розкішну прикрасу у найкращих традиціях ювелірного дому Tiffany. Обручку з білого золота прикрасив величезний діамант.

Фото: instagram.com/rebelwilson

Нагадаємо, Ребел Вілсон здійснила камінгаут влітку 2022 року. Через півроку після початку стосунків пари почали ходити чутки про те, що вони збираються одружитися. У листопаді минулого року завдяки сурогатній матері у закоханих народився первісток.

Раніше Ребел Вілсон розповіла, як її родина та рідні Рамони відреагували на камінгаут пари.

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