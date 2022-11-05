Ребел Вілсон заручилася зі своєю партнеркою після семі місяців стосунків – ЗМІ

Пара вже навіть одягла на безіменні пальці каблучки з діамантами.

Відома австралійська акторка Ребел Вілсон знову здивувала своїх прихильників. Знаменитість заручилася зі своєю партнеркою, fashion-дизайнеркою Рамоною Агрумою.

Як розповів інсайдер виданню Page Six, закохані розповіли про заручини на вечірці на честь Геловіну.

"Вони гуляли і розповідали всім, як вони раді заручинам", - розповів інсайдер виданню.

Ребел Вілсон зі своєю обраницею / Фото: instagram.com/rebelwilson

Окрім цього, і у Ребел, і в Агруми на безіменних пальцях красувалися каблучки з діамантами.

Зазначимо, Ребел Вілсон на початку червня просто шокувала своїх прихильників. Акторка здійснила камінгаут та вперше показала свою обраницю. Партнеркою зірки стала fashion-дизайнерка Рамона Агрума. Вони перебувають у стосунках сім місяців. Утім, ще в червні парочка почала думати про те, аби узаконити свій шлюб.

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