Ребел Вілсон здійснила камінгаут та показала свою обраницю

Ребел Вілсон здійснила камінгаут та показала свою обраницю

Відома австралійська акторка Ребел Вілсон здійснила камінгаут.

Знаменитість, яка за короткий період часу схудла на 35 кіло, зізналася, що має нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Я думав, що шукаю принца Діснея… Але, можливо, мені дійсно потрібна була принцеса Діснея", - написала знаменитість.

Також акторка опублікувала фото, на якому зображена разом зі своєю партнеркою.

Ребел Вілсон зі своєю обраницею / Фото: instagram.com/rebelwilson

У відповідь колеги та кумири акторки вибухнули повідомленнями зі словами підтримки. Зокрема, їй побажали бути щасливою.

Чудова пара та динамічний дует. Люблю вас!

Дуже щасливий за вас обох!

Кохання може бути різним!

Зазначимо, Ребел Вілсон засуджує вторгнення Росії в Україну та підтримує українців. Під час церемонії вручення премії BAFTA акторка звернулася до Путіна і прямолінійно висловила, що думає про нього, показавши середній палець.

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