Ребел Вілсон зізналась, як рідні відреагували на камінгаут: "Родина Рамони не так це сприйняла"

Акторка поділилася, чому їм з обраницею було складно відкритися.
Відома австралійська акторка Ребел Вілсон розповіла, як їхні з обраницею рідні відреагували на камінгаут.
Зокрема, в австралійському подкасті Life Uncut зірка поділилася особистим. Знаменитість розповіла про реакцію рідних на її стосунки з fashion-дизайнеркою Рамоною Агрумою. Близькі акторки зрозуміли та прийняли їхній роман.
А от рідні Рамони виявилися іншої думки. Через це парі було складно здійснити камінгаут та розсекретити їхні стосунки.
"Уся моя сім'я просто приголомшлива. Родина Рамони не так це сприйняла. І тому багато в чому їй було набагато складніше оприлюднити новини", - поділилася Ребел.
Акторка сподівається, що рідні Рамони колись змінять свою думку та зрозуміють їх.
"Як її партнерці мені так сумно бачити, що через це сталося з її родиною. Сподіваюся, люди змінять своє ставлення до деяких речей", - наголосила Ребел.
Нагадаємо, влітку минулого року Ребел Вілсон здійснила камінгаут та розповіла, що зустрічається з fashion-дизайнеркою Рамоною Агрумою. У листопаді минулого року завдяки сурогатній матері у закоханих народився первісток. Лише нещодавно акторка вперше показала обличчя своєї крихітної донечки.
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