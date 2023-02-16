Ребел Вілсон зізналась, як рідні відреагували на камінгаут: "Родина Рамони не так це сприйняла"

Акторка поділилася, чому їм з обраницею було складно відкритися.

Відома австралійська акторка Ребел Вілсон розповіла, як їхні з обраницею рідні відреагували на камінгаут.

Зокрема, в австралійському подкасті Life Uncut зірка поділилася особистим. Знаменитість розповіла про реакцію рідних на її стосунки з fashion-дизайнеркою Рамоною Агрумою. Близькі акторки зрозуміли та прийняли їхній роман.

Ребел Вілсон зі своєю обраницею / Фото: instagram.com/rebelwilson

А от рідні Рамони виявилися іншої думки. Через це парі було складно здійснити камінгаут та розсекретити їхні стосунки.

"Уся моя сім'я просто приголомшлива. Родина Рамони не так це сприйняла. І тому багато в чому їй було набагато складніше оприлюднити новини", - поділилася Ребел.

Акторка сподівається, що рідні Рамони колись змінять свою думку та зрозуміють їх.

Ребел Вілсон зі своєю обраницею / Фото: instagram.com/rebelwilson

"Як її партнерці мені так сумно бачити, що через це сталося з її родиною. Сподіваюся, люди змінять своє ставлення до деяких речей", - наголосила Ребел.

Нагадаємо, влітку минулого року Ребел Вілсон здійснила камінгаут та розповіла, що зустрічається з fashion-дизайнеркою Рамоною Агрумою. У листопаді минулого року завдяки сурогатній матері у закоханих народився первісток. Лише нещодавно акторка вперше показала обличчя своєї крихітної донечки.

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