Ребрик показалася у недобудованому будинку під Києвом і розповіла, як під час війни робить ремонт

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик показалася у своєму недобудованому будинку під Києвом та розповіла, що з ним сталося під час війни.

В Instagram знаменитість поділилася, що домівку вони з чоловіком, танцівником Андрієм Диким, придбали ще до початку повномасштабної війни, планували там зробити ремонт і облаштовуватися. Однак, російське вторгнення поставило це все на паузу.

"Ми крихкими кроками відновили ремонтні роботи в нашому новому будинку, який придбали ще до початку повномасштабної війни, який назвали "будинок мрії"… Але… Війна поставила все на паузу довжиною майже в два роки…", - поділилася ведуча.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Наразі Лілія Ребрик маленькими кроками продовжує робити ремонт. Щоправда, було чимало вагань з приводу того, чи на часі це. Однак ведуча все ж облаштовує будиночок та вже розробляє дизайнерський проєкт.

"Багато було зараз вагань: "Продовжувати ремонт чи не продовжувати, на часі чи не на часі". Все ж прийняли рішення потроху рухатися вперед", - додала ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик розсекретила, коли орієнтовно народжуватиме третю дитину. Також знаменитість зізналась, чи обрала вже ім'я для донечки.

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