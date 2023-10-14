Речник СБУ одружився з українською телеведучою (фото)

Весілля відбулося у День народження нареченої.
Речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, якого деякі ЗМІ називали новим українським крашем, і телеведуча "24 Каналу" Анастасія Норіцина одружилися.
Про це закохані повідомили у своїх соціальних мережах.
"До цієї миті я шукав тебе все життя, щоб бути поруч з тобою решту свого життя. Разом за будь-яких обставин! І у час війни, і в день нашої перемоги", – написав Артем у Facebook.
Пара розписалася у Міністерстві юстиції. На церемонії був присутній міністр юстиції Денис Малюська.
Артем був одягнутий у військову форму, а Анастасія – у красиву сукню-вишиванку. Весілля відбулося у День народження Анастасії.
Артем Дехтяренко – спікер СБУ. Як передає "24 канал", раніше Артем працював на посаді речника МОЗ.
Займався журналістикою. Він працював у виданнях "Коммерсантъ-Украина" та "Апостроф".
Згодом працював в уряді Дениса Шмигаля. У МОЗ він обіймав посаду радника очільників міністерства Іллі Ємця і Максима Степанова.
Анастасія Норіцина – ведуча "24 каналу", авторка рубрики "Обережно! ЗОМБОЯЩИК". Раніше вона також працювала на "Апострофі".