Редактор "Ліги сміху" Чивурін висловився про зірок при владі та чи отримував він пропозиції

Андрій Чивурін

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Український редактор "Ліги Сміху", капітан команди КВК "ХАІ" і сценарист Андрій Чивурін, який раніше коментував чутки про бізнес родини в Криму, прокоментував політичну діяльність Володимира Зеленського.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" Андрій зізнався, що свого часу був здивований побачити серед кандидатів у президенти України колишнього коміка й ведучого. Спочатку, за словами Чивуріна, він був не дуже налаштований на Зеленського як політика, але згодом змінив свою думку. Зокрема, через те, як опонент Зеленського жорстокими методами намагався обійти його в перегонах.

"Я очманів, чесно кажучи. На той момент я дуже негативно ставився до будь-якого рішення відомих людей йти в політику. Але є одне але. Коли я побачив ту кампанію, яка розвернулася проти Володимира Олександровича, коли в рекламному ролику його опонента я побачив, як Володю "збиває вантажівка", відтоді я дуже щиро став бажати йому перемоги. І коли він переміг, я вже остаточно був на його боці", — розповів сценарист.

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Володимир Зеленський / © Associated Press

До слова, сам редактор гумористичних шоу амбіцій йти в політику не має. Проте зізнається, що був випадок, коли йому мимохіть робили пропозиції, дотичні до влади. Андрій говорить, що бачив приклади людей, яких цей вид діяльності змінює до невпізнання, чию історію він повторювати не хоче.

"Була легка пропозиція, але я ж кажу, це було не для мене. Для мене політика тоді й частково зараз — це такий шлях в якусь таку не дуже чисту територію. Це точно не для мене. Я бачив, як люди звідти не повертаються нормально", — пояснив сценарист.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Чивурін розповів про дружбу з музикантом Андрієм Макаревичем і його справжню позицію під час війни.