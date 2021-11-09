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Регіна Тодоренко довела до сліз історією кохання своїх дідуся та онкохворої бабусі

Регіна Тодоренко довела до сліз історією кохання своїх дідуся та онкохворої бабусі

instagram.com/reginatodorenko

Артистка поділилася дуже особистим.

Ведуча та співачка Регіна Тодоренко розповіла шанувальникам дуже особисту історію її родини.

Знаменитість поділилася, як зустрілися її бабуся та дідусь. За словами Тодоренко, доля їх звела у санаторії, де її бабуся відпочивала за путівкою від нафтобази, а дідусь підробляв охоронцем.

"Простий амбітний хлопець із села Олексіївка та дівчисько з Одеси зустрілися у санаторії, де він підпрацьовував охоронцем, а вона відпочивала за путівкою від нафтобази. Вона спускалася сходами, несучи в руках кефір і булочку для сусідки, а він набрався сміливості і жадібно поглядом впивався в її гарні довгі ноги. Одружилися, дві прекрасні доньки", - почала розповідь Регіна.

Регіна Тодоренко з чоловіком / © instagram.com/reginatodorenko
Регіна Тодоренко з чоловіком / instagram.com/reginatodorenko

Згодом бабуся стала ревізором аптекоуправління, а дідусь - завідувачем стоматологічної клініки. Тодоренко поділилася, що бабуся і дідусь йшли життям 40 років пліч о пліч, підтримуючи одне одного у всьому. Звичайно, не минало без сварок, проте вони так кохали, щознаходили в собі сили миритися.

Та згодом до родини прийшло горе – у бабусі діагностували рак.

"8 лютого 2003 року вона пішла, а він, виснажений жорстокою боротьбою з онкологією, довго ще не міг повірити, що в цьому бою програв. Щодня він ходив на цвинтар декілька років поспіль, ніби сподіваючись, що вона повернеться і забере його з собою. Але вона мала інші плани. Вона хотіла бачити його живим, хоч би як він противився", – зізналася артистка.

Регіна розповіла, що дідусь посадив дерево, яке за 20 років стало неосяжним:

"У цьому царстві безмовності та умиротворення він посадив дерево, яке поливав своїми сльозами. За 20 років воно стало неосяжним. Для нашої родини це дерево – символ вічного кохання між двома світами. Бажаю всім нам зуміти кохати так само, як мої бабуся та дідусь", – зазначила Тодоренко.

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