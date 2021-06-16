Регіна Тодоренко показала апетитні сідниці та африканські танці у новому кліпі

Артистка представила відео на трек "Ромчик".

Співачка та ведуча Регіна Тодоренко, яка після пологів схудла на 20 кг, похизувалася новою фігурою у свіжій відеороботі.

Артистка випустила кліп на композицію "Ромчик". За задумом режисера Serghey Grey Регіна сідає до свого бойфренда у автівку, кожен поцілунок з яким переносить її у нову країну. Відповідно до нового місця Тодоренко з'являється то у сарі в Індії, то посеред диких африканських племен, то у Маямі та десь у Японії.

Протягом кліпу виконавиця демонструє танці, які відповідають місцю, куди вона "потрапляє". А коли артистка "опиняється" у Африці, вона у купальнику демонструє свої апетитні форми.

Та закінчується все тим, що чари пропадають і більше поцілунок з тим самим Ромчиком не працює. Хлопець приревнував дівчину до панди, з якою вона танцювала у Японії. Наприкінці відео панда знімає костюм, а під ним ховався чоловік Регіни Влад Топалов.

Нагадаємо, що раніше Регіна Тодоренко показала, як зменшила стегна. Артистка зізналася, що зважилася на ліпосакцію.

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