Регіна Тодоренко показала прояв невиліковної хвороби на обличчі

В артистки діагностували вітіліго.
Ведуча та співачка Регіна Тодоренко минулого року зізналася, що лікарі діагностували у неї невиліковну хворобу вітіліго.
Тепер знаменитість показала порушення пігментації на її обличчі. У сторіз свого Instagram виконавиця опублікувала світлину, на якій продемонструвала повіки. Так, через зникнення пігменту меланіну у кутиках шкіра побіліла.
"Настрій поліпшується, а вітіліго нікуди не дівається. Раніше мене навіть дратували: "Навіщо ти весь час так дивно фарбуєш повіки???" – написала вона.
Попри те, що хвороба невиліковна, артистка все ж намагається її усунути. Зокрема, на коліні артистка вколювала плазму.
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