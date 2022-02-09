Регіна Тодоренко показала прояв невиліковної хвороби на обличчі

В артистки діагностували вітіліго.

Ведуча та співачка Регіна Тодоренко минулого року зізналася, що лікарі діагностували у неї невиліковну хворобу вітіліго.

Тепер знаменитість показала порушення пігментації на її обличчі. У сторіз свого Instagram виконавиця опублікувала світлину, на якій продемонструвала повіки. Так, через зникнення пігменту меланіну у кутиках шкіра побіліла.

Регіна Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

"Настрій поліпшується, а вітіліго нікуди не дівається. Раніше мене навіть дратували: "Навіщо ти весь час так дивно фарбуєш повіки???" – написала вона.

Попри те, що хвороба невиліковна, артистка все ж намагається її усунути. Зокрема, на коліні артистка вколювала плазму.

Читайте також: